Intensifica Gobierno de Saltillo poda preventiva de palmas en Francisco Coss

El alcalde Javier Díaz informó que el retiro oportuno de estas ramas no solo disminuye riesgos, sino que también contribuye a la salud de las palmas de la especie Washingtonia, al prevenir la proliferación de plagas y enfermedades. Asimismo, se evita la acumulación de residuos en el camellón central y en las banquetas, lo que mejora la limpieza y el orden en esta importante vialidad.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento preventivo que implementa el Gobierno Municipal de Saltillo para reducir riesgos a peatones y automovilistas, principalmente durante la temporada de vientos y lluvias, cuando existe mayor probabilidad de desprendimiento de ramas secas.

Para fortalecer la seguridad, mejorar la imagen urbana y brindar un adecuado mantenimiento a las áreas verdes, el alcalde Javier Díaz González instruyó la realización de trabajos de poda y retiro de ramas secas en las palmas ubicadas sobre el bulevar Francisco Coss.

Los trabajos se realizan en el tramo que comprende desde el bulevar Isidro López Zertuche hasta Paseo de la Reforma, y se replican de manera gradual en los principales bulevares de la ciudad, así como en distintas áreas verdes municipales.

DISFRUTAN UNA CIUDAD MÁS LIMPIA

De manera paralela, y por instrucción del alcalde, personal del programa “Aquí Andamos” atendió reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, acudiendo a la colonia Vicente Guerrero.

En este sector, brigadas municipales realizaron labores de limpieza profunda y deshierbe en diversos callejones ubicados entre las calles 13, 40, 42 y 44, donde se retiraron desechos orgánicos, basura y escombro acumulado, con el fin de prevenir la proliferación de fauna nociva y posibles focos de infección, además de incrementar la seguridad para las y los vecinos.

Al norte de la ciudad, cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron con trabajos de limpieza general, poda y deshierbe en áreas del Parque Perrón y en la plaza pública del fraccionamiento Los Pinos, ubicada entre las calles Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, permitiendo que las familias y sus animales de compañía disfruten de espacios más limpios y ordenados.

En el sector Oriente, el Gobierno Municipal realizó labores similares en el bulevar Fundadores, retirando basura y maleza de camellones y vialidades laterales, en el tramo que va del bulevar Morelos al bulevar Misión Santa Lucía.

Finalmente, continúan las acciones de atención derivadas de los fuertes vientos registrados en días recientes. Personal municipal retiró un árbol que cayó a consecuencia de las inclemencias del clima en terrenos de un taller mecánico ubicado sobre la calle José Cárdenas Valdez, en la colonia Guanajuato, con el fin de salvaguardar la seguridad de la población.