Intensifican rehabilitación vial en Saltillo con tecnología de vanguardia

Con el objetivo de transformar la movilidad urbana y garantizar traslados más seguros, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció la intensificación de las labores de rehabilitación en las principales arterias de la ciudad. Mediante el uso de maquinaria especializada y tecnología de punta, el Gobierno Municipal busca ofrecer pavimentos de mayor durabilidad y funcionalidad para la ciudadanía.

Díaz González destacó que estas acciones cuentan con el respaldo decidido del gobernador Manolo Jiménez Salinas, permitiendo que las cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervengan tramos estratégicos que presentaban deterioros por el alto flujo vehicular.

Actualmente, las brigadas concentran sus esfuerzos en dos de los ejes más importantes de la capital.

Bulevar Antonio Cárdenas (Sur): Se realizan trabajos de corrección de hundimientos y deformaciones en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el Periférico Luis Echeverría Álvarez.