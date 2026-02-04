Intensifican rehabilitación vial en Saltillo con tecnología de vanguardia
Se priorizan tramos de alto flujo vehicular, como el bulevar Antonio Cárdenas y el bulevar Venustiano Carranza
Con el objetivo de transformar la movilidad urbana y garantizar traslados más seguros, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció la intensificación de las labores de rehabilitación en las principales arterias de la ciudad. Mediante el uso de maquinaria especializada y tecnología de punta, el Gobierno Municipal busca ofrecer pavimentos de mayor durabilidad y funcionalidad para la ciudadanía.
Díaz González destacó que estas acciones cuentan con el respaldo decidido del gobernador Manolo Jiménez Salinas, permitiendo que las cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervengan tramos estratégicos que presentaban deterioros por el alto flujo vehicular.
Actualmente, las brigadas concentran sus esfuerzos en dos de los ejes más importantes de la capital.
Bulevar Antonio Cárdenas (Sur): Se realizan trabajos de corrección de hundimientos y deformaciones en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el Periférico Luis Echeverría Álvarez.
Bulevar Venustiano Carranza (Norte): De manera simultánea, se rehabilita el pavimento entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la carretera Los Valdez.
“Estos trabajos de rehabilitación integral contribuyen a una movilidad más ágil, reducen congestionamientos y mejoran la conectividad entre zonas residenciales, comerciales e industriales”, afirmó el alcalde.
El edil subrayó que el uso de equipos modernos no solo garantiza una compactación óptima de los materiales para prolongar la vida útil de las calles, sino que también reduce los tiempos de ejecución, minimizando las molestias y cierres viales para la población.
La administración municipal no se limita a las grandes avenidas; el programa de bacheo y repavimentación ha llegado a diversos puntos de la ciudad. En el sector Oriente en las Calles Carlos Santana (Col. Azteca), Rubí y Pedro Urbano (San José Oriente) y Misión Cerritos; y en el Poniente reparaciones en la colonia Valle de las Flores, tercer sector.