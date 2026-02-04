Comienzan esta semana obras de proyectos ciudadanos ganadores en 2025, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Comienzan esta semana obras de proyectos ciudadanos ganadores en 2025, en Saltillo
    El proyecto municipal consiste en escuchar la opinión de ciudadanos para decidir el destino de recursos para obras y programas. FOTO: CORTESÍA

Las obras corresponden a los nueve proyectos elegidos por vecinos a través de la plataforma Participa Saltillo

Las obras de los proyectos ciudadanos ganadores del ejercicio de presupuesto participativo 2025 iniciarán esta semana en distintos puntos de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil explicó que el arranque se da tras el proceso administrativo y ciudadano que comenzó con el lanzamiento de la plataforma Participa Saltillo en agosto de 2025, continuó con la etapa de votación durante septiembre y concluyó en octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: por proyecto de Parque Norte, mantiene empresa diálogo con vecinos

“Mucha gente pregunta por qué hasta ahora. Tuvimos que meter un reglamento, una convocatoria y hacerlo a mediados del año; fue hasta octubre cuando se definieron los proyectos ganadores”, dijo.

Recordó que en total son nueve proyectos los que comenzarán a ejecutarse, uno por cada sector en que se dividió la ciudad durante este primer ejercicio de participación ciudadana. Entre ellos, dijo, se incluyen plazas públicas, rehabilitación de calles y callejones, de acuerdo con las propuestas que obtuvieron mayor votación.

“Muchos de ellos son plazas en diferentes colonias; en el ejido San Juan de la Vaquería también es una plaza, otros son callejones y otros rehabilitación de calles”, comentó.

PARTICIPAN DISTINTOS SECTORES

En este primer ejercicio, los proyectos ganadores se distribuyeron en distintos puntos del municipio, con ejemplos como la rehabilitación de plazas públicas en colonias como Misión Cerritos, La Azteca, Las Maravillas y Guerrero, así como acciones de seguridad y recuperación de callejones en la colonia Morelos, mejora y bacheo de vialidades en el sector sureste y la rehabilitación de la plaza pública del ejido San Juan de la Vaquería, en la zona rural.

TE PUEDE INTERESAR: Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026

El edil agregó que para este primer ejercicio se destinó alrededor del 3 por ciento del impuesto predial, lo que representó aproximadamente 15 millones de pesos, aunque el monto podría incrementarse conforme avance el programa.

“Este año yo creo que podemos alcanzar casi los 20 millones de pesos y, año con año, se va a ir incrementando”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
Proyectos
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE