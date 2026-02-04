Comienzan esta semana obras de proyectos ciudadanos ganadores en 2025, en Saltillo

Las obras de los proyectos ciudadanos ganadores del ejercicio de presupuesto participativo 2025 iniciarán esta semana en distintos puntos de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil explicó que el arranque se da tras el proceso administrativo y ciudadano que comenzó con el lanzamiento de la plataforma Participa Saltillo en agosto de 2025, continuó con la etapa de votación durante septiembre y concluyó en octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: por proyecto de Parque Norte, mantiene empresa diálogo con vecinos

“Mucha gente pregunta por qué hasta ahora. Tuvimos que meter un reglamento, una convocatoria y hacerlo a mediados del año; fue hasta octubre cuando se definieron los proyectos ganadores”, dijo.

Recordó que en total son nueve proyectos los que comenzarán a ejecutarse, uno por cada sector en que se dividió la ciudad durante este primer ejercicio de participación ciudadana. Entre ellos, dijo, se incluyen plazas públicas, rehabilitación de calles y callejones, de acuerdo con las propuestas que obtuvieron mayor votación.

“Muchos de ellos son plazas en diferentes colonias; en el ejido San Juan de la Vaquería también es una plaza, otros son callejones y otros rehabilitación de calles”, comentó.

PARTICIPAN DISTINTOS SECTORES

En este primer ejercicio, los proyectos ganadores se distribuyeron en distintos puntos del municipio, con ejemplos como la rehabilitación de plazas públicas en colonias como Misión Cerritos, La Azteca, Las Maravillas y Guerrero, así como acciones de seguridad y recuperación de callejones en la colonia Morelos, mejora y bacheo de vialidades en el sector sureste y la rehabilitación de la plaza pública del ejido San Juan de la Vaquería, en la zona rural.

TE PUEDE INTERESAR: Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026

El edil agregó que para este primer ejercicio se destinó alrededor del 3 por ciento del impuesto predial, lo que representó aproximadamente 15 millones de pesos, aunque el monto podría incrementarse conforme avance el programa.

“Este año yo creo que podemos alcanzar casi los 20 millones de pesos y, año con año, se va a ir incrementando”, dijo.