Intenta dar vuelta prohibida y provoca fuerte choque en Saltillo

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    Intenta dar vuelta prohibida y provoca fuerte choque en Saltillo

Aunque el choque causó daños de consideración y afectaciones temporales a la circulación, ninguno de los conductores ni sus acompañantes presentó lesiones

Una maniobra prohibida estuvo a punto de terminar en tragedia la noche de ayer martes, luego de que el conductor de una camioneta intentara retornar en un punto no permitido sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, provocando un aparatoso accidente que dejó cuantiosos daños materiales, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas frente a una conocida plaza comercial ubicada sobre dicha vialidad, hasta donde acudieron autoridades municipales para tomar conocimiento del percance.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-en-saltillo-presunto-carterista-lo-vinculan-con-robos-en-12-municipios-de-coahuila-y-siete-estados-OD21440248
$!A pesar de la magnitud del impacto y de los daños registrados en ambas unidades, los ocupantes resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a algún hospital.
A pesar de la magnitud del impacto y de los daños registrados en ambas unidades, los ocupantes resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a algún hospital. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta BYD Song color negro circulaba con dirección al sur por la lateral del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño. Al llegar al semáforo ubicado frente al centro comercial, intentó realizar una maniobra de retorno prohibida, aprovechando que la luz se encontraba en verde para su sentido de circulación.

Sin embargo, durante la maniobra le cerró el paso a un automóvil Honda Accord que avanzaba detrás de él en la misma dirección, provocando un fuerte encontronazo entre ambas unidades.

Tras el impacto, los dos vehículos resultaron con daños de consideración, lo que ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las labores de abanderamiento.

$!Autoridades municipales realizaron labores de abanderamiento para evitar nuevos percances mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes y el retiro de los vehículos involucrados.
Autoridades municipales realizaron labores de abanderamiento para evitar nuevos percances mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes y el retiro de los vehículos involucrados. MARTÍN ROJAS

Paramédicos fueron requeridos en el lugar para valorar a los involucrados; sin embargo, tanto los conductores como sus acompañantes resultaron ilesos y no fue necesario realizar traslados a algún hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, por lo que el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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