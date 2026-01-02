Intenta hombre quitarse la vida con heridas autoinfligidas en ejido de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las autoridades desconocen las causas que llevaron al hombre a intentar quitarse la vida; personal de salud y psiquiatría lo atiende en el Hospital General
Personal del cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudió al reporte de un hombre que intentó quitarse la vida la mañana de este viernes en el segundo piso de una vivienda del ejido La Angostura, de Saltillo.
Alrededor de las 10:30 horas se recibió un llamado al número de emergencias 911, informando sobre una persona con lesiones en el antebrazo izquierdo, presuntamente autoinfligidas.
TE PUEDE INTERESAR: Se hunde camión en bache a causa de fuga de agua, en Saltillo
Los paramédicos del cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar con equipo de rescate y una ambulancia, arribando a un costado de las vías del tren, cerca de un inmueble color verde. En un primer momento, no localizaron a la persona.
Fueron los vecinos quienes finalmente indicaron que el hombre se encontraba en el interior de los departamentos, en la parte alta de la vivienda. El personal de emergencias llegó al sitio en pocos minutos.
Los socorristas atendieron a Wilfredo ¨N¨, de 43 años, originario del estado de Zacatecas y residente de la zona. La lesión provocó una fuerte pérdida de sangre, dejando su estado de salud delicado.
Tras recibir atención inicial, Wilfredo fue trasladado en ambulancia al Hospital General, donde médicos y personal de psiquiatría se encargaron de estabilizarlo y brindarle orientación para prevenir futuros intentos. Hasta el momento se desconocen las causas que lo llevaron a intentar quitarse la vida.