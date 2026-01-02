Intenta hombre quitarse la vida con heridas autoinfligidas en ejido de Saltillo

    Personal de psiquiatría del hospital se encargó de estabilizar al paciente y brindarle orientación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades desconocen las causas que llevaron al hombre a intentar quitarse la vida; personal de salud y psiquiatría lo atiende en el Hospital General

Personal del cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudió al reporte de un hombre que intentó quitarse la vida la mañana de este viernes en el segundo piso de una vivienda del ejido La Angostura, de Saltillo.

Alrededor de las 10:30 horas se recibió un llamado al número de emergencias 911, informando sobre una persona con lesiones en el antebrazo izquierdo, presuntamente autoinfligidas.

$!La víctima fue localizada en el segundo piso de una vivienda color verde en el ejido La Angostura.
La víctima fue localizada en el segundo piso de una vivienda color verde en el ejido La Angostura. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los paramédicos del cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar con equipo de rescate y una ambulancia, arribando a un costado de las vías del tren, cerca de un inmueble color verde. En un primer momento, no localizaron a la persona.

Fueron los vecinos quienes finalmente indicaron que el hombre se encontraba en el interior de los departamentos, en la parte alta de la vivienda. El personal de emergencias llegó al sitio en pocos minutos.

$!Wilfredo ¨N¨, de 43 años, fue trasladado al Hospital General tras perder mucha sangre.
Wilfredo ¨N¨, de 43 años, fue trasladado al Hospital General tras perder mucha sangre. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas atendieron a Wilfredo ¨N¨, de 43 años, originario del estado de Zacatecas y residente de la zona. La lesión provocó una fuerte pérdida de sangre, dejando su estado de salud delicado.

Tras recibir atención inicial, Wilfredo fue trasladado en ambulancia al Hospital General, donde médicos y personal de psiquiatría se encargaron de estabilizarlo y brindarle orientación para prevenir futuros intentos. Hasta el momento se desconocen las causas que lo llevaron a intentar quitarse la vida.

