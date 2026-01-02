Intenta hombre quitarse la vida con heridas autoinfligidas en ejido de Saltillo

Personal del cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudió al reporte de un hombre que intentó quitarse la vida la mañana de este viernes en el segundo piso de una vivienda del ejido La Angostura, de Saltillo.

Alrededor de las 10:30 horas se recibió un llamado al número de emergencias 911, informando sobre una persona con lesiones en el antebrazo izquierdo, presuntamente autoinfligidas.

Los paramédicos del cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar con equipo de rescate y una ambulancia, arribando a un costado de las vías del tren, cerca de un inmueble color verde. En un primer momento, no localizaron a la persona. Fueron los vecinos quienes finalmente indicaron que el hombre se encontraba en el interior de los departamentos, en la parte alta de la vivienda. El personal de emergencias llegó al sitio en pocos minutos.