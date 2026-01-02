Se hunde camión en bache a causa de fuga de agua, en Saltillo

Saltillo
/ 2 enero 2026
    Se hunde camión en bache a causa de fuga de agua, en Saltillo
    Los neumáticos traseros del lado izquierdo del camión se hundieron, imposibilitando mover el vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El camión de reparto quedó atascado por el peso y la profundidad del bache; intentos con maquinaria pesada fueron insuficientes

Atascado en un bache con agua proveniente de una fuga sin reparar, terminó un camión de reparto de agua que apenas iniciaba su ruta la mañana de este viernes en la colonia Industrial Valle de Saltillo.

Alrededor de las 08:30 horas, el operador del camión de la empresa Pepsico, que salía de la base ubicada en la calle Indiana de la misma colonia, pasó por encima de lo que parecía un pequeño bache con agua. Sin embargo, los neumáticos traseros del lado izquierdo se hundieron, y a pesar de los intentos, no logró sacar el vehículo.

$!La fuga de agua que provocó el bache había sido reportada días antes sin recibir atención.
La fuga de agua que provocó el bache había sido reportada días antes sin recibir atención. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor dio aviso a sus superiores, quienes acudieron al lugar. Incluso se solicitó la ayuda de una maquinaria tipo bulldozer que pasaba por la zona, pero debido al peso del camión fue imposible moverlo.

$!El camión de reparto de agua quedó atascado en un bache con agua en la colonia Industrial Valle de Saltillo.
El camión de reparto de agua quedó atascado en un bache con agua en la colonia Industrial Valle de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

También se notificó a la empresa Aguas de Saltillo, ya que la fuga había sido reportada varios días antes, pero no se había reparado, lo que provocó que el camión quedara atascado.

$!Personal de la empresa intentó retirar el camión con un bulldozer, pero el peso lo hizo imposible.
Personal de la empresa intentó retirar el camión con un bulldozer, pero el peso lo hizo imposible. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente se solicitaron grúas para rescatar el vehículo, y será la empresa Pepsico la que determine si presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra Aguas de Saltillo por los daños ocasionados.

