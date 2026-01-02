Se hunde camión en bache a causa de fuga de agua, en Saltillo

Atascado en un bache con agua proveniente de una fuga sin reparar, terminó un camión de reparto de agua que apenas iniciaba su ruta la mañana de este viernes en la colonia Industrial Valle de Saltillo.

Alrededor de las 08:30 horas, el operador del camión de la empresa Pepsico, que salía de la base ubicada en la calle Indiana de la misma colonia, pasó por encima de lo que parecía un pequeño bache con agua. Sin embargo, los neumáticos traseros del lado izquierdo se hundieron, y a pesar de los intentos, no logró sacar el vehículo.

