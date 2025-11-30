Intenta motociclista rebasar, choca y termina en el pavimento en Saltillo

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Intenta motociclista rebasar, choca y termina en el pavimento en Saltillo
    La zona fue resguardada mientras ambas conductoras dialogaban sobre los daños materiales. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Las autoridades recordaron que los accesos comerciales de la zona suelen registrar maniobras riesgosas durante las horas de mayor afluencia vehicular

Las prisas por intentar rebasar a un vehículo en movimiento provocaron que una mujer motociclista chocara de costado y sufriera una caída, en Saltillo.

Todo ocurrió sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, cuando la afectada, Yozdi Lizeth ¨N¨, de 25 años, circulaba por la lateral.

$!El vehículo involucrado permaneció en el lugar mientras se realizaban las valoraciones.
El vehículo involucrado permaneció en el lugar mientras se realizaban las valoraciones. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La motociclista buscaba ingresar al estacionamiento de un reconocido centro comercial e intentó rebasar por la izquierda a un vehículo Dodge Attitude que avanzaba a baja velocidad.

La conductora del auto aceleró y terminó golpeando de costado la motocicleta.

$!La motocicleta quedó detenida sobre la lateral del bulevar tras el impacto.
La motocicleta quedó detenida sobre la lateral del bulevar tras el impacto. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Este leve impacto hizo que la motociclista perdiera el equilibrio y terminara sobre el pavimento, presentando golpes múltiples.

La afectada fue auxiliada y puesta en pie por oficiales de Tránsito Municipal, quienes la resguardaron mientras esperaban apoyo médico.

$!Oficiales de Tránsito Municipal auxiliaron a la joven motociclista luego de la caída.
Oficiales de Tránsito Municipal auxiliaron a la joven motociclista luego de la caída. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja la valoraron y confirmaron que no requería traslado a un hospital.

Ahora, ambas conductoras deberán llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

