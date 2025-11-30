Intenta motociclista rebasar, choca y termina en el pavimento en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las autoridades recordaron que los accesos comerciales de la zona suelen registrar maniobras riesgosas durante las horas de mayor afluencia vehicular
Las prisas por intentar rebasar a un vehículo en movimiento provocaron que una mujer motociclista chocara de costado y sufriera una caída, en Saltillo.
Todo ocurrió sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, cuando la afectada, Yozdi Lizeth ¨N¨, de 25 años, circulaba por la lateral.
TE PUEDE INTERESAR: Muere corredor de 66 años tras ser arrollado al norte de Saltillo; buscan al responsable
La motociclista buscaba ingresar al estacionamiento de un reconocido centro comercial e intentó rebasar por la izquierda a un vehículo Dodge Attitude que avanzaba a baja velocidad.
La conductora del auto aceleró y terminó golpeando de costado la motocicleta.
Este leve impacto hizo que la motociclista perdiera el equilibrio y terminara sobre el pavimento, presentando golpes múltiples.
La afectada fue auxiliada y puesta en pie por oficiales de Tránsito Municipal, quienes la resguardaron mientras esperaban apoyo médico.
Paramédicos de la Cruz Roja la valoraron y confirmaron que no requería traslado a un hospital.
Ahora, ambas conductoras deberán llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.