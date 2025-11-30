Intenta motociclista rebasar, choca y termina en el pavimento en Saltillo

Las prisas por intentar rebasar a un vehículo en movimiento provocaron que una mujer motociclista chocara de costado y sufriera una caída, en Saltillo.

Todo ocurrió sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, cuando la afectada, Yozdi Lizeth ¨N¨, de 25 años, circulaba por la lateral.

