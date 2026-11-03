Intentó ganarle el paso al tren y termina lesionada, en Saltillo

Una mujer que conducía una camioneta a exceso de velocidad por la calle Lerdo de Tejada intentó ganarle el paso al tren, por lo que estuvo a punto de perder la vida cuando su vehículo fue impactado y arrastrado más de 20 metros sobre las vías.

Debido al accidente, fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, ya que María del Socorro Rodríguez Tavitas, de 54 años, quedó atrapada en la cabina de su camioneta GMC Sierra.

La mujer fue trasladada al Hospital General de Saltillo, donde ingresó con código amarillo. Por su parte, elementos de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento de la pick up.

De acuerdo con información de las autoridades, la locomotora número 4715, de la empresa Kansas City Southern, circulaba por las vías ferroviarias que conectan la calle Bordo del Ferrocarril con la zona Centro y la colonia Panteones.