Intentó ganarle el paso al tren y termina lesionada, en Saltillo
COMPARTIR
Mujer al volante resultó herida tras ser arrastrada por el tren
Una mujer que conducía una camioneta a exceso de velocidad por la calle Lerdo de Tejada intentó ganarle el paso al tren, por lo que estuvo a punto de perder la vida cuando su vehículo fue impactado y arrastrado más de 20 metros sobre las vías.
Debido al accidente, fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, ya que María del Socorro Rodríguez Tavitas, de 54 años, quedó atrapada en la cabina de su camioneta GMC Sierra.
La mujer fue trasladada al Hospital General de Saltillo, donde ingresó con código amarillo. Por su parte, elementos de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento de la pick up.
De acuerdo con información de las autoridades, la locomotora número 4715, de la empresa Kansas City Southern, circulaba por las vías ferroviarias que conectan la calle Bordo del Ferrocarril con la zona Centro y la colonia Panteones.
Mientras tanto, la camioneta avanzaba de oriente a poniente por la calle Lerdo de Tejada, sin que aparentemente su conductora atendiera las señales sonoras de advertencia del tren.
Según los primeros informes, la mujer habría rebasado una fila de vehículos cuyos conductores se encontraban detenidos para permitir el paso de la locomotora.
Sin embargo, al intentar cruzar las vías, la camioneta recibió el impacto en su costado izquierdo y fue arrastrada por varios metros hasta quedar a una distancia aproximada de 20 metros del punto de colisión.
Tras el accidente, la conductora reconoció su responsabilidad en los hechos, aunque solicitó ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, por lo que permanece internada.
Ante lo ocurrido, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados y la presunta obstrucción de las vías de comunicación.