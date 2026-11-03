Policía perdió la vida mientras se ejercitaba, en Saltillo

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Saltillo
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    Policía perdió la vida mientras se ejercitaba, en Saltillo
    Se encontraba en la base de operaciones del Grupo Reacción Sureste.

Se encontraba al interior del cuartel, en bulevar Colosio

Un oficial que se encontraba realizando ejercicio en el cuartel del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Policía Preventiva Municipal sufrió un infarto que terminó con su vida.

Se trata del agente Jesús Misael Rivera Solís, de 30 años de edad, cuyos restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CSPC), los hechos ocurrieron la tarde de este martes, mientras el elemento participaba en prácticas de acondicionamiento físico en la base de operaciones del GRS.

Durante la actividad, el oficial comenzó a presentar problemas de salud, por lo que sus compañeros solicitaron apoyo y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja a bordo de la patrulla C1935.

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Sin embargo, al ingresar al área de urgencias para recibir atención médica, fue declarado sin signos vitales por el personal de salud.

Ante lo ocurrido, se solicitó la presencia de elementos de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las diligencias correspondientes para tomar conocimiento del fallecimiento.

De manera preliminar, no se habrían encontrado huellas de violencia en el cuerpo y tampoco se tenía conocimiento de que el oficial contara con antecedentes médicos.

Posteriormente, se ordenó el traslado de los restos al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Jesús Misael Rivera Solís se desempeñó en la Policía Preventiva Municipal y en el Grupo de Reacción Sureste, donde cumplió con sus funciones como elemento de seguridad.

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