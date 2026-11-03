Policía perdió la vida mientras se ejercitaba, en Saltillo

Un oficial que se encontraba realizando ejercicio en el cuartel del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Policía Preventiva Municipal sufrió un infarto que terminó con su vida.

Se trata del agente Jesús Misael Rivera Solís, de 30 años de edad, cuyos restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CSPC), los hechos ocurrieron la tarde de este martes, mientras el elemento participaba en prácticas de acondicionamiento físico en la base de operaciones del GRS.

Durante la actividad, el oficial comenzó a presentar problemas de salud, por lo que sus compañeros solicitaron apoyo y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja a bordo de la patrulla C1935.