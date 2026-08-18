Interpretar el derecho, uno de los retos del sistema penal: Carla Pratt; presenta libro en Ciudad Judicial Saltillo

Los criterios emitidos por los tribunales se han vuelto una herramienta indispensable para la práctica del sistema penal acusatorio, coincidieron especialistas durante la presentación de la tercera edición de Código Nacional de Procedimientos Penales con jurisprudencia, de Carla Pratt, realizada este martes en la Ciudad Judicial de Saltillo. En el encuentro participaron Miguel Carbonell, Eduardo Alberto Osorio Rosado y la magistrada Griselda Elizalde, ante integrantes de la comunidad jurídica y académica de Coahuila.

Pratt explicó que la obra surgió de su propia experiencia en las audiencias, donde identificó la necesidad de tener organizados y a la mano los criterios judiciales relevantes para la defensa y la asesoría jurídica. Con las nuevas ediciones, señaló, el objetivo ha sido mantener actualizada esa herramienta ante la constante emisión de criterios por parte de los tribunales. La abogada señaló que el derecho se encuentra en constante evolución a partir de esas interpretaciones y que, en la práctica, los operadores jurídicos necesitan conocerlas para aplicarlas en cada caso. Explicó que algunos criterios pueden ser relevantes para un asunto concreto, pero quedar fuera de la práctica cotidiana si no se cuenta con una herramienta que permita identificarlos y consultarlos al momento de una audiencia.

Por ello, sostuvo que la obra reúne los artículos del Código Nacional con los criterios judiciales relacionados con cada disposición, de manera que los abogados puedan consultar tanto el texto legal como las interpretaciones realizadas por los tribunales. LOS PRECEDENTES ANTE LO QUE LA LEY NO PREVÉ Durante la presentación, el juez federal en retiro Eduardo Alberto Osorio Rosado coincidió en la importancia de acudir a los precedentes para resolver los problemas que surgen en la práctica. Señaló que la dinámica social genera situaciones que no siempre pueden ser previstas por el legislador y ante las cuales los tribunales deben determinar cómo aplicar las normas. “La ley no dice lo que dice, dice lo que la jurisprudencia dice que dice”, mencionó. El exjuzgador sostuvo que conocer esos criterios permite a abogados, fiscales y jueces contar con mayores elementos para desarrollar su función dentro del sistema penal. Como ejemplo, se refirió a los casos relacionados con la nulidad de actos procesales. Explicó que el Código Nacional establece las reglas generales, mientras que los criterios de los tribunales permiten precisar aspectos que pueden generar dudas durante un procedimiento.

Miguel Carbonell, quien participó como comentarista y editor de la obra, señaló que la reforma constitucional de 2008 y la posterior expedición del Código Nacional establecieron principios y reglas cuyo alcance ha tenido que desarrollarse mediante precedentes judiciales. Puso como ejemplo el estándar para vincular a proceso y los principios que deben observarse al imponer medidas cautelares. Señaló que la sola lectura del Código puede no resolver todas las dudas al aplicar esas disposiciones, por lo que resulta necesario acudir a la jurisprudencia. “La jurisprudencia es fuente del derecho. Punto”, sostuvo Carbonell. Pratt también llamó la atención sobre la forma en que los abogados presentan los precedentes durante las audiencias. Consideró que no basta con mencionar el número de un criterio, sino que es necesario explicar a la autoridad jurisdiccional cuál es su contenido y por qué resulta aplicable al caso concreto.

“Si es orientador, pero aun siendo orientador, si no lo vas a observar, autoridad jurisdiccional, tienes que decirme por qué. No simplemente es ‘no lo comparto’ o ‘no es obligatorio’”, señaló.

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