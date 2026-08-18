Ricardo García Guerra ‘fue un empresario icónico de Saltillo, marcó una época’

Empresarios, familiares y amigos se reunieron para dar el último adiós a Ricardo García Guerra, reconocido empresario saltillense, quien falleció a los 77 años de edad, víctima de cáncer, días antes de cumplir un año más de vida, el próximo 23 de agosto. Quienes acudieron a despedirlo destacaron su trayectoria en el ámbito empresarial, particularmente en los sectores automotriz e inmobiliario, así como su calidad humana, don de gentes y profundo amor por su familia.

García Guerra fue hijo de Manuel J. García Rodríguez, propietario de Comercial Manuel J. García, negocio que durante años operó en la calle de Allende. Posteriormente, Ricardo García estableció en ese mismo sitio la agencia de automóviles Galo, que más tarde fue vendida a Grupo Surman. También presidió el Patronato Pro Construcción del Seminario Mayor de Saltillo, labor que realizó junto con su esposa, María Eugenia López Villarreal. Le sobreviven su esposa, sus hijos Ricardo, Maru, Mariana, Alejandra y Fernando García López, así como cinco nietos y uno más en camino.

DESTACAN SU CALIDAD HUMANA José Rodríguez Arizpe, yerno de García Guerra, lo recordó como una persona alegre, cercana y siempre preocupada por su familia. “Mi suegro fue una persona muy alegre, era muy gente con todos, el saludaba desde que llegábamos a todo mundo, se preocupaba mucho por su familia y sus nietos y lo van a extrañar mucho, era una persona muy buena, siempre se preocupa por Mariana su hija y por mí y nos marcaba todos los días para preguntarnos como estábamos, era una persona muy buena y lo vamos a extrañar toda la familia”, expresó. Por su parte, Mario Ricardo Hernández del Bosque, expresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), consideró que García Guerra fue un referente de la actividad empresarial de Saltillo. “Don Ricardo fue un icono en la movilidad empresarial y comercial al inició de las grandes inversiones, fue de los hombres que sentaron precedente, generando una expectativa de confianza para Saltillo por las múltiples inversiones que tenía él y su familia, fue un gran hombre, con una calidad moral y es un ejemplo a seguir, un gran padre para sus hijas e hijos y fue un hombre que hizo un trayecto ejemplar en su vida”, señaló. A su vez, Mario Ricardo Hernández Saro, también ex presidente de la AIERA, indicó que Ricardo García fue “un empresario icónico que marco época en muchos aspectos, en lo comercial, en el tema de franquicias de autos y tema inmobiliario; fue un empresario muy querido y más allá de la trascendencia que tuvo en el ámbito empresarial, lo que más le destaca es la gran cantidad de amistades y el gran afecto que tenía aquí en Saltillo”.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal señaló “Una excelente trayectoria como comerciante, lamentamos la pérdida de un excelente comerciante y empresario de la región” y añadió “Se destacó en muchos negocios que el implementó, una fue la agencia de automóviles la Chevrolet, que fue un exitosa y creo que fue su gran legado que dejó aquí en la región”.

A su vez, el empresario restaurantero, Juan Ramón Cárdenas Cantú indicó que fue un distinguido comerciante de la ciudad, desde el negocio que tenía su padre, Manuel J. García, después con las tiendas ACE Home Center y con Galo Automotriz, además de que fue miembro del Consejo Consultivo de varios bancos. “Siempre trabajando por el comercio de Saltillo y como persona tenía su gran don de gentes, era una persona con un gran trato humano ”, aseguró.

Francisco Javier Duarte Villegas, director general de Plomex, recordó a García Guerra como un amigo cercano desde la infancia y destacó tanto su trayectoria empresarial como su afición por el deporte. Recordó que fue campeón nacional de basquetbol infantil con el equipo de La Salle, cuando tenía alrededor de 13 o 14 años. “Dejó una gran familia, su esposa, sus hijos, gente muy querida aquí en Saltillo y fue un empresario muy echado para adelante, muy aventado y exitoso”, expresó.

DEJA UN LEGADO El director de American Hotels Group, Juan Carlos Saade Talamás señaló que tenía una familia muy unida, fue un comerciante y empresario de toda la vida aquí en Saltillo, de su trayectoria destacó que como empresario apoyo a muchas fundaciones y eso se lo dejó a sus hijos, además de ser pionero en las agencias automotrices.

Mientras que el empresario, Bernardo López resaltó que contaban con una gran trayectoria como empresario en Saltillo, en la industria de los automóviles, además con un gran legado de parte de su padre “la familia de los García”, crecieron muy bien el negocio y les fue muy bien, además es reconocido por su labor en la agencia y en actividades altruistas. Virgilio Verduzco Rosán González, expresidente de la CMIC Coahuila Sureste, recordó que García Guerra fue uno de los empresarios que impulsaron las primeras agencias de General Motors y destacó el interés que siempre mostró por sus familiares.

Finalmente, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, recordó que mantenía una relación cercana con García Guerra, a quien llamaba tío, además de la amistad que este sostuvo con su padre, Enrique Martínez y Martínez. “Es una gran pérdida para mi familia en lo personal; para Saltillo, Ricardo fue un gran impulsor igual que su padre y gran empresario de Saltillo”, afirmó.