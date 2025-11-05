Invade carril ambulancia del IMSS y choca contra camioneta en Saltillo

Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una camioneta particular resultaron involucradas en un choque que ocasionó caos vial sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la ambulancia salió de la explanada de la Clínica 2 del IMSS, que actualmente funciona de manera temporal como área de urgencias. Al incorporarse desde el sentido sur del bulevar, y sin llevar encendidas las sirenas o torretas, invadió el carril izquierdo y chocó contra una camioneta Chevrolet tipo pick up.

El siniestro vial, que por fortuna no dejó personas lesionadas pero sí daños materiales, provocó complicaciones en la circulación. Fue necesaria la presencia de elementos de Tránsito Municipal, ya que ambos conductores aseguraban no tener responsabilidad en el hecho.