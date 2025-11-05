Invade carril ambulancia del IMSS y choca contra camioneta en Saltillo

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Invade carril ambulancia del IMSS y choca contra camioneta en Saltillo
    La ambulancia del IMSS y una camioneta particular quedaron detenidas sobre el bulevar Venustiano Carranza tras el choque que provocó caos vial. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Uno de los responsables desconocía que la explanada es utilizada como área de urgencias; comentó que no existen señalamientos para bajar la velocidad

Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una camioneta particular resultaron involucradas en un choque que ocasionó caos vial sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la ambulancia salió de la explanada de la Clínica 2 del IMSS, que actualmente funciona de manera temporal como área de urgencias. Al incorporarse desde el sentido sur del bulevar, y sin llevar encendidas las sirenas o torretas, invadió el carril izquierdo y chocó contra una camioneta Chevrolet tipo pick up.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tras evitar chocar a un automóvil que se pasa el rojo, al norte de Saltillo

El siniestro vial, que por fortuna no dejó personas lesionadas pero sí daños materiales, provocó complicaciones en la circulación. Fue necesaria la presencia de elementos de Tránsito Municipal, ya que ambos conductores aseguraban no tener responsabilidad en el hecho.

El accidente no dejó lesionados, pero evidenció la falta de señalización en la zona hospitalaria del bulevar Venustiano Carranza. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El conductor de la camioneta señaló que desconocía que en ese punto se ubica el acceso a urgencias del hospital y aseguró que no existen señalamientos que indiquen la reducción de velocidad en zona hospitalaria.

Por su parte, los oficiales señalaron que sobre el puente peatonal ubicado frente a la clínica hay colocada una lona que advierte sobre la entrada de ambulancias y el área de urgencias.

Ambos conductores solicitaron la intervención de sus aseguradoras para llegar a un convenio de reparación y evitar que los vehículos fueran puestos a disposición del Ministerio Público.

Se insiste al lector en que el primer factor para disminuir siniestros viales es la velocidad: a menor velocidad, menor es el riesgo de verse involucrado en un choque automovilístico.

