Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Vuelca tras evitar chocar a un automóvil que se pasa el rojo, al norte de Saltillo
    Testigos auxiliaron a la conductora y alertaron a los cuerpos de emergencia. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Un menor que viajaba en el vehículo fue valorado por paramédicos, sin que presentara lesiones, mientras las autoridades realizaron las diligencias

La conductora de un vehículo Nissan terminó volcada sobre su costado izquierdo luego de maniobrar para evitar chocar contra otro automóvil que presuntamente se pasó un semáforo en rojo, a la altura de la colonia Rincón de San Patricio, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de un Nissan Platina sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, con dirección de sur a norte.

La unidad siniestrada fue retirada por una grúa y puesta a disposición del Ministerio Público. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con la calle Paseo del Valle, un conductor de un vehículo sedán que se desplazaba hacia el oriente ignoró la luz roja del semáforo para incorporarse al norte, lo que provocó que la conductora girara bruscamente el volante, brincara el camellón y terminara volcada sobre su costado izquierdo en los carriles contrarios.

Testigos del hecho llamaron al número de emergencias 911 para solicitar apoyo y ayudaron a colocar la unidad en posición normal mientras llegaban las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, con el fin de evitar otro accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a un menor que viajaba en el auto, sin lesiones. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a un menor que viajaba en el vehículo, quien afortunadamente no resultó lesionado, por lo que no fue necesario su traslado.

Finalmente, el automóvil fue remolcado por una grúa y el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

