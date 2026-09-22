Investiga Fiscalía de Coahuila muerte de mujer tras caída en bar de Saltillo

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    Investiga Fiscalía de Coahuila muerte de mujer tras caída en bar de Saltillo
    Agentes de Investigación Criminal analizan cámaras de videovigilancia y recaban testimonios para esclarecer los hechos. VANGUARDIA

La Fiscalía de Coahuila investiga la muerte de una mujer de 61 años tras caer de unas escaleras, pero hasta ahora no hay evidencia de que haya sido empujada

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la muerte de una mujer de 61 años de edad, quien falleció tras sufrir una caída de las escaleras en un establecimiento nocturno de la ciudad.

El caso es tramitado de manera especializada por la Fiscalía de las Mujeres, bajo los protocolos correspondientes, a fin de determinar las circunstancias precisas en las que ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fallece-sexagenaria-dias-despues-de-ser-presuntamente-empujada-en-un-bar-de-saltillo-FE23631631

Sin embargo, la representación social precisó que, hasta el momento, no se han encontrado elementos probatorios que confirmen las versiones sobre un presunto empujón o agresión intencional dentro del negocio ubicado entre Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola.

La Fiscalía informó que el caso se investiga bajo protocolo y que es un tema que lleva la Fiscalía de las Mujeres, pero hasta el día de hoy no hay una prueba o acción que muestre que en realidad la aventaron, según la autoridad estatal.

La víctima permanecía internada en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el pasado 18 de septiembre, fecha en la que sufrió el accidente dentro del local conocido como Barra Negra.

Las autoridades corroboraron que las lesiones causadas por el impacto contra el suelo provocaron el deceso de la mujer días después de su ingreso hospitalario, aunque reiteraron la ausencia de evidencia sobre la participación directa de terceros.

“Claro que fallece por la caída, pero reiteramos, no hay algo que manifieste eso”, enfatizó la representación social de la Fiscalía de Coahuila sobre los avances de la indagatoria.

Los Agentes de Investigación Criminal continúan con las diligencias, las cuales incluyen el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y la toma de declaraciones a los acompañantes para cerrar formalmente el caso.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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