Investigan muerte de menor en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) continúa investigando el fallecimiento de un menor de siete años ocurrido en la Clínica 1 del Seguro Social.

El reporte se recibió la noche del sábado 21 de febrero, cerca de las 21:30 horas, en el área de estabilización de dicho centro médico, ubicado en la calzada Antonio Narro y Luis Gutiérrez. El menor fue identificado como Daniel Tadeo N., con domicilio en la colonia San José de los Damnificados.

Dulce Lucero N., madre del menor, aseguró que el sábado, cerca de las 10:00 de la mañana, el niño presentó dolor de estómago y en la pierna izquierda. Lo llevó a consulta a una farmacia de la colonia La Lomita, donde el médico le recetó ibuprofeno, hioscina, paracetamol y Bateral.

A las 19:30 horas del mismo día, observó que el menor presentó cambios en la coloración de la piel. Primero lo trasladó por sus propios medios a la Cruz Roja, de donde posteriormente fue llevado al Hospital de Zona número 1.

Según la médica Cristina Ariadna Milla, el menor presentaba lesiones en el labio izquierdo, las cuales podrían estar relacionadas con una reacción a medicamentos o alergia. La madre refirió que una semana antes el menor presentó lesiones en la garganta y boca, y que ya había sido valorado, donde le indicaron que podría tratarse de una alergia al polvo.

El lugar fue inspeccionado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes informaron que el niño no presentaba heridas por golpes. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). De acuerdo con los resultados, la causa de muerte fue un shock anafiláctico (reacción alérgica a medicamentos).