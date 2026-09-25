Saltillo: Embisten por detrás a auto de aplicación en el bulevar Emilio Arizpe; el responsable huyó del lugar

Un automóvil utilizado para el servicio de transporte mediante aplicación fue impactado por una camioneta cuando circulaba por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura del sector conocido como El Mimbre, en Saltillo. De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades locales, el automóvil afectado, un MG blanco, era conducido por Francisco Rodríguez, de 33 años.

El percance se registró momentos después de que el operador descendiera a un pasajero en una plaza comercial ubicada sobre la arteria. Posteriormente, una camioneta, aparentemente una Ford Explorer de color negro, se aproximó por la parte posterior y habría golpeado el automóvil.

El impacto ocasionó daños materiales en el vehículo. Tras el choque, el conductor de la Explorer continuó su marcha y se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades. Según los datos recabados en el sitio, la unidad señalada como responsable habría ingresado al fraccionamiento El Álamo, por lo que se desconocía su ubicación al momento de realizarse el reporte.

El conductor del automóvil de aplicación permaneció en el lugar y solicitó una grúa para retirar la unidad, debido a que quedó detenida en el carril central de la vialidad. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar la valoración de los daños y colocar el señalamiento correspondiente para prevenir otro accidente mientras se atendía la situación.