Invierte Ramos Arizpe 13 mdp para más patrullas, mejor equipamiento y mayor prevención del delito

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos, el municipio de Ramos Arizpe reforzó su estrategia de seguridad pública mediante la entrega de ocho nuevas patrullas y 200 kits de uniformes completos para los elementos de la Policía Municipal, con el objetivo de mejorar la vigilancia y fortalecer la confianza ciudadana. La entrega forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, basada en el trabajo coordinado entre corporaciones, el fortalecimiento del estado de fuerza y el equipamiento permanente de los cuerpos policiales, con énfasis en la prevención del delito y la proximidad social.

TE PUEDE INTERESAR: Ingeniería en Robótica llega a la UAdeC para responder a la demanda tecnológica En el ámbito local, el alcalde Tomás Gutiérrez reiteró que la seguridad es una prioridad de su administración, por lo que se ha brindado respaldo constante a los elementos policiacos, dotándolos de mejores herramientas y condiciones dignas para el desempeño de su labor.

Las nuevas unidades permitirán reforzar los rondines de vigilancia en colonias, fraccionamientos, zonas rurales y puntos estratégicos del municipio, lo que se traducirá en mejores tiempos de respuesta y mayor presencia policial. Asimismo, la renovación total de los uniformes fortalece la identidad institucional de la corporación, mejora la identificación de los elementos y contribuye a generar mayor confianza entre la población.