Invierte Ramos Arizpe 13 mdp para más patrullas, mejor equipamiento y mayor prevención del delito

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Aquí la flotilla de patrullas entregadas a la Policía Municipal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Ocho patrullas y 200 kits de uniformes mejoran la capacidad operativa de la corporación. Su estrategia prioriza prevención del delito y mayor presencia en colonias y zonas rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos, el municipio de Ramos Arizpe reforzó su estrategia de seguridad pública mediante la entrega de ocho nuevas patrullas y 200 kits de uniformes completos para los elementos de la Policía Municipal, con el objetivo de mejorar la vigilancia y fortalecer la confianza ciudadana.

La entrega forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, basada en el trabajo coordinado entre corporaciones, el fortalecimiento del estado de fuerza y el equipamiento permanente de los cuerpos policiales, con énfasis en la prevención del delito y la proximidad social.

$!El alcalde durante el acto de entrega de equipamiento policial.
El alcalde durante el acto de entrega de equipamiento policial. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En el ámbito local, el alcalde Tomás Gutiérrez reiteró que la seguridad es una prioridad de su administración, por lo que se ha brindado respaldo constante a los elementos policiacos, dotándolos de mejores herramientas y condiciones dignas para el desempeño de su labor.

$!Oficiales de la Policía de Ramos Arizpe recibieron nuevos uniformes.
Oficiales de la Policía de Ramos Arizpe recibieron nuevos uniformes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las nuevas unidades permitirán reforzar los rondines de vigilancia en colonias, fraccionamientos, zonas rurales y puntos estratégicos del municipio, lo que se traducirá en mejores tiempos de respuesta y mayor presencia policial.

Asimismo, la renovación total de los uniformes fortalece la identidad institucional de la corporación, mejora la identificación de los elementos y contribuye a generar mayor confianza entre la población.

$!Policías municipales están preparados para reforzar la seguridad.
Policías municipales están preparados para reforzar la seguridad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en seguridad y avanzar en la construcción de un Ramos Arizpe más seguro, ordenado y con mejores condiciones de vida para las familias.

