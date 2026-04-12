Invierte UTC 5.3 millones en rehabilitación de infraestructura

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Saltillo
/ 12 abril 2026
    Invierte UTC 5.3 millones en rehabilitación de infraestructura
    Autoridades educativas informaron que los trabajos de modernización permitirán contar con instalaciones renovadas y funcionales para el regreso de estudiantes y personal. ARCHIVO

Más de mil 600 estudiantes de la universidad iniciarán estadías profesionales en mayo en empresas del sector industrial de la región

Al concluir el periodo vacacional de Semana Santa, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reportó avances significativos en la modernización de sus instalaciones y se prepara para el envío masivo de estudiantes a prácticas profesionales en la industria regional.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, informó que se realiza una inversión de 5.3 millones de pesos destinada específicamente a la rehabilitación total de los módulos sanitarios, una obra que se consideraba urgente debido a la antigüedad de los edificios.

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“Esos baños fueron construidos hace 30 años, algunos hace 28 o 25 años. Por la magnitud, imagínate, han pasado casi 26 mil 500 alumnos por la universidad; técnicamente debieron renovarse hace 15 o 12 años”, detalló el rector sobre el desgaste del inmueble.

Guadarrama destacó que, tras los trabajos realizados durante el asueto, se espera que el próximo lunes la infraestructura esté operativa al 100 por ciento. “Hay que ofrecerle a la comunidad estudiantil y, por supuesto, a los trabajadores, docentes y administrativos, lo mejor de lo mejor”, subrayó.

En el ámbito académico, el rector anunció que el primer día hábil de mayo, más de mil 600 alumnos de quinto y décimo cuatrimestre iniciarán sus estadías profesionales en diversas empresas de la región para concluir sus procesos de técnico superior e ingeniería.

Actualmente, el 90 por ciento de estos estudiantes ya tiene una plaza asignada en compañías de prestigio. “No tenemos ningún inconveniente, sino al contrario, las empresas asisten a nuestra feria de estadías; los alumnos dan cuenta de la buena preparación y el desarrollo de sus habilidades”, afirmó.

Entre las empresas que recibirán a los jóvenes de la UTC se encuentran General Motors, BorgWarner, ZF, HL y Mando, firmas que mantienen una estrecha vinculación con la universidad gracias al prestigio que esta ha consolidado a través de su cuerpo docente y administrativo.

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Sobre la empleabilidad, Guadarrama señaló que investigaciones institucionales arrojan que entre el 95 y 96 por ciento de los egresados ya se encuentran laborando, de los cuales un 73 por ciento lo hace específicamente en su área de formación académica.

Finalmente, el rector se comprometió a establecer un indicador institucional más preciso sobre el porcentaje de jóvenes que logran quedarse de forma permanente en las empresas donde realizan sus prácticas una vez concluido el periodo de cuatro meses.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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