Invierte UTC 5.3 millones en rehabilitación de infraestructura

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, informó que se realiza una inversión de 5.3 millones de pesos destinada específicamente a la rehabilitación total de los módulos sanitarios, una obra que se consideraba urgente debido a la antigüedad de los edificios.

Al concluir el periodo vacacional de Semana Santa, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reportó avances significativos en la modernización de sus instalaciones y se prepara para el envío masivo de estudiantes a prácticas profesionales en la industria regional.

“Esos baños fueron construidos hace 30 años, algunos hace 28 o 25 años. Por la magnitud, imagínate, han pasado casi 26 mil 500 alumnos por la universidad; técnicamente debieron renovarse hace 15 o 12 años”, detalló el rector sobre el desgaste del inmueble.

Guadarrama destacó que, tras los trabajos realizados durante el asueto, se espera que el próximo lunes la infraestructura esté operativa al 100 por ciento. “Hay que ofrecerle a la comunidad estudiantil y, por supuesto, a los trabajadores, docentes y administrativos, lo mejor de lo mejor”, subrayó.

En el ámbito académico, el rector anunció que el primer día hábil de mayo, más de mil 600 alumnos de quinto y décimo cuatrimestre iniciarán sus estadías profesionales en diversas empresas de la región para concluir sus procesos de técnico superior e ingeniería.

Actualmente, el 90 por ciento de estos estudiantes ya tiene una plaza asignada en compañías de prestigio. “No tenemos ningún inconveniente, sino al contrario, las empresas asisten a nuestra feria de estadías; los alumnos dan cuenta de la buena preparación y el desarrollo de sus habilidades”, afirmó.

Entre las empresas que recibirán a los jóvenes de la UTC se encuentran General Motors, BorgWarner, ZF, HL y Mando, firmas que mantienen una estrecha vinculación con la universidad gracias al prestigio que esta ha consolidado a través de su cuerpo docente y administrativo.