Ruta RS-714 que transformará el transporte y conectará Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Ruta RS-714 que transformará el transporte y conectará Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000
    La nueva ruta forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad en la ciudad.

Iniciará operaciones el lunes 20 de abril como la primera alimentadora del sistema de transporte público

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que a partir del próximo lunes 20 de abril entrará en operación la ruta RS-714, considerada la primera ruta alimentadora del sistema de transporte público, la cual conectará el sector de Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000.

El edil destacó que esta nueva ruta forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la movilidad urbana y ampliar la cobertura del servicio hacia un mayor número de colonias del municipio.

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“Con esta ruta alimentadora damos un paso firme en la modernización del transporte público; queremos que más familias tengan acceso a un servicio más eficiente, ordenado y accesible”, señaló.

Asimismo, informó que durante el mes de mayo se incorporarán dos rutas adicionales, una con recorrido de poniente a oriente y otra de sur a norte, con el objetivo de fortalecer la conectividad en distintos sectores de la ciudad.

“Antes del 25 de mayo estaremos operando estas tres rutas alimentadoras que fortalecerán la conectividad en distintos sectores de Saltillo”, agregó.

El alcalde subrayó que se mantendrán las tarifas vigentes del sistema: 15 pesos en tarifa general sin tarjeta; y con la tarjeta “Aquí Vamos”, 13 pesos en tarifa general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y acceso gratuito para personas con discapacidad.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la ruta RS-714 iniciará en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, continuará por bulevar Colosio y posteriormente por Eulalio Gutiérrez, conectando con vialidades como Moctezuma, Pedro Figueroa, Jesús de Valle y José Sarmiento.

El trayecto seguirá hacia Humberto Hinojosa, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez, para incorporarse al bulevar Javier García Villarreal y concluir en el bulevar Museo del Desierto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/primera-ruta-alimentadora-arrancara-el-20-de-abril-en-saltillo-NH19871268

En su recorrido de retorno, la ruta partirá del bulevar Museo del Desierto, continuará por Javier García Villarreal, periférico Luis Echeverría Álvarez, Isidro López Zertuche y Humberto Hinojosa, para reincorporarse a José Sarmiento, Ignacio González, Román Cepeda, Pedro Figueroa, Moctezuma y Eulalio Gutiérrez.

Posteriormente, avanzará hacia el bulevar Colosio, recorrerá el sector de Mirasierra y regresará a Prolongación Otilio González.

Los horarios de operación serán de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas; sábados de 6:30 a 21:30 horas; y domingos y días inhábiles de 7:30 a 20:30 horas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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