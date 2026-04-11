Ruta RS-714 que transformará el transporte y conectará Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000

El edil destacó que esta nueva ruta forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la movilidad urbana y ampliar la cobertura del servicio hacia un mayor número de colonias del municipio.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que a partir del próximo lunes 20 de abril entrará en operación la ruta RS-714, considerada la primera ruta alimentadora del sistema de transporte público, la cual conectará el sector de Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000.

“Con esta ruta alimentadora damos un paso firme en la modernización del transporte público; queremos que más familias tengan acceso a un servicio más eficiente, ordenado y accesible”, señaló.

Asimismo, informó que durante el mes de mayo se incorporarán dos rutas adicionales, una con recorrido de poniente a oriente y otra de sur a norte, con el objetivo de fortalecer la conectividad en distintos sectores de la ciudad.

“Antes del 25 de mayo estaremos operando estas tres rutas alimentadoras que fortalecerán la conectividad en distintos sectores de Saltillo”, agregó.

El alcalde subrayó que se mantendrán las tarifas vigentes del sistema: 15 pesos en tarifa general sin tarjeta; y con la tarjeta “Aquí Vamos”, 13 pesos en tarifa general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y acceso gratuito para personas con discapacidad.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la ruta RS-714 iniciará en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, continuará por bulevar Colosio y posteriormente por Eulalio Gutiérrez, conectando con vialidades como Moctezuma, Pedro Figueroa, Jesús de Valle y José Sarmiento.

El trayecto seguirá hacia Humberto Hinojosa, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez, para incorporarse al bulevar Javier García Villarreal y concluir en el bulevar Museo del Desierto.