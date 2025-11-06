Invierten 15 mdp en modernización de alumbrado en accesos a Saltillo; sustituirán más de mil luminarias

El alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque del programa de modernización del alumbrado público en los accesos de Saltillo, con una inversión de 15 millones de pesos. Desde el sector Parajes de Santa Elena, al sur de la ciudad, mencionó que las luminarias actuales tienen más de 10 años de funcionamiento, por lo que serían reemplazadas para mejorar la iluminación y eficiencia en vialidades estratégicas.

El director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, explicó que la primera etapa se extendería desde el sur hasta las inmediaciones del Centro de Saltillo, con la instalación de más de mil 700 lámparas. Detalló que en la carretera a Torreón se colocarían 379 luminarias; en la Monterrey-Saltillo, 480; en el boulevard Fundadores, 568; y en la carretera Zacatecas, 273.

Se comentó que las luminarias existentes ya habían cumplido su vida útil y presentaban fallas recurrentes y alto consumo de energía, por lo que serían sustituidas por tecnología LED de alta eficiencia, con mayor luminosidad y menor gasto energético. “Cada lámpara que encendemos representa más seguridad para las familias y más confianza para automovilistas y peatones”, dijo Soberón.