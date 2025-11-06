Invierten 15 mdp en modernización de alumbrado en accesos a Saltillo; sustituirán más de mil luminarias

    Invierten 15 mdp en modernización de alumbrado en accesos a Saltillo; sustituirán más de mil luminarias
    Las nuevas lámparas ofrecerán mayor luminosidad, menor consumo energético y una vida útil más prolongada, afirmó Javier Díaz durante el banderazo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La modernización abarcará desde el sur de la ciudad hasta el Centro de la capital coahuilense, informó el Alcalde durante el arranque

El alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque del programa de modernización del alumbrado público en los accesos de Saltillo, con una inversión de 15 millones de pesos. Desde el sector Parajes de Santa Elena, al sur de la ciudad, mencionó que las luminarias actuales tienen más de 10 años de funcionamiento, por lo que serían reemplazadas para mejorar la iluminación y eficiencia en vialidades estratégicas.

El director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, explicó que la primera etapa se extendería desde el sur hasta las inmediaciones del Centro de Saltillo, con la instalación de más de mil 700 lámparas. Detalló que en la carretera a Torreón se colocarían 379 luminarias; en la Monterrey-Saltillo, 480; en el boulevard Fundadores, 568; y en la carretera Zacatecas, 273.

Se comentó que las luminarias existentes ya habían cumplido su vida útil y presentaban fallas recurrentes y alto consumo de energía, por lo que serían sustituidas por tecnología LED de alta eficiencia, con mayor luminosidad y menor gasto energético. “Cada lámpara que encendemos representa más seguridad para las familias y más confianza para automovilistas y peatones”, dijo Soberón.

$!El Alcalde destacó que una mejor iluminación representa más seguridad para peatones, automovilistas y familias.
El Alcalde destacó que una mejor iluminación representa más seguridad para peatones, automovilistas y familias. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

En representación de los vecinos, Griselda Hernández García, del sector Parajes de Santa Elena, expresó que el nuevo alumbrado generaría beneficios directos para las familias que viven y transitan en la zona. “Muchas personas salimos temprano a trabajar o a llevar a los hijos a la escuela, y con esta modernización tendremos más seguridad y tranquilidad”, comentó.

$!Las obras beneficiarán los corredores donde circulan las rutas del programa “Aquí Vamos Gratis”, mejorando la visibilidad y movilidad en los bulevares del sur.
Las obras beneficiarán los corredores donde circulan las rutas del programa “Aquí Vamos Gratis”, mejorando la visibilidad y movilidad en los bulevares del sur. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El alcalde agregó que estas obras también fortalecerían la movilidad en los corredores donde circulan rutas del programa “Aquí Vamos Gratis”, al mejorar la visibilidad en los principales bulevares del sur. “Estas acciones contribuyen a que Saltillo siga siendo una ciudad segura y competitiva”, afirmó.

Agregó que la modernización de los accesos formaba parte de una estrategia integral de infraestructura urbana que buscaba optimizar el consumo de energía y ofrecer una mejor imagen a quienes transitan por la ciudad.

Díaz González reconoció además el trabajo del personal operativo del área de alumbrado público, responsable de la instalación y mantenimiento de las nuevas lámparas, y se comprometió a continuar con obras que mejoraran la calidad de vida de la población.

