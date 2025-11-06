Saltillo: Más de 390 mil personas celebraron la tradición en el Festival Ánimas del Desierto 2025

Con la asistencia de más de 390 mil personas, el Festival Ánimas del Desierto 2025 concluyó con gran éxito, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados del año en Saltillo. Así lo dio a conocer el alcalde Javier Díaz González, quien destacó la participación de familias enteras que durante diez días disfrutaron de espectáculos, exposiciones y actividades en distintos puntos de la ciudad.

Del 28 de octubre al 6 de noviembre, Saltillo se llenó de arte, tradición y talento local, con la realización de 71 actividades en 38 espacios, bajo la coordinación del Instituto Municipal de Cultura. El festival reunió a cerca de 2 mil participantes, entre artistas, creadores, estudiantes, voluntarios y personal operativo.

“El objetivo principal fue preservar y honrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país. Fueron días en que las familias salieron a disfrutar con paz y tranquilidad de grandes espectáculos”, expresó el alcalde Díaz González.

Entre las actividades más destacadas se encontraron el altar monumental en las escalinatas de Santa Anita, el magno altar de muertos en el Parque Las Maravillas, y la intervención artística “Paso de la Mariposa Monarca”, que llenó de color y simbolismo las calles del Distrito Centro.

El público también pudo disfrutar de “Xempa, tradiciones de vida y muerte”, un espectáculo del Circo Dragón de Jalisco que fusionó acrobacia, danza, teatro y música, exaltando la riqueza cultural de México.