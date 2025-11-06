Saltillo: Más de 390 mil personas celebraron la tradición en el Festival Ánimas del Desierto 2025

    Saltillo: Más de 390 mil personas celebraron la tradición en el Festival Ánimas del Desierto 2025
    El festival tuvo como propósito preservar, promover y honrar la tradición del Día de Muertos, una de las más representativas de México. FOTO: CORTESÍA

El festival se realizó del 28 de octubre al 6 de noviembre, con actividades distribuidas durante 10 días consecutivos

Con la asistencia de más de 390 mil personas, el Festival Ánimas del Desierto 2025 concluyó con gran éxito, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados del año en Saltillo. Así lo dio a conocer el alcalde Javier Díaz González, quien destacó la participación de familias enteras que durante diez días disfrutaron de espectáculos, exposiciones y actividades en distintos puntos de la ciudad.

Del 28 de octubre al 6 de noviembre, Saltillo se llenó de arte, tradición y talento local, con la realización de 71 actividades en 38 espacios, bajo la coordinación del Instituto Municipal de Cultura. El festival reunió a cerca de 2 mil participantes, entre artistas, creadores, estudiantes, voluntarios y personal operativo.

“El objetivo principal fue preservar y honrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país. Fueron días en que las familias salieron a disfrutar con paz y tranquilidad de grandes espectáculos”, expresó el alcalde Díaz González.

Entre las actividades más destacadas se encontraron el altar monumental en las escalinatas de Santa Anita, el magno altar de muertos en el Parque Las Maravillas, y la intervención artística “Paso de la Mariposa Monarca”, que llenó de color y simbolismo las calles del Distrito Centro.

El público también pudo disfrutar de “Xempa, tradiciones de vida y muerte”, un espectáculo del Circo Dragón de Jalisco que fusionó acrobacia, danza, teatro y música, exaltando la riqueza cultural de México.

$!Más de 390 mil personas participaron en el Festival Ánimas del Desierto 2025, convirtiéndolo en un éxito cultural y familiar.
Más de 390 mil personas participaron en el Festival Ánimas del Desierto 2025, convirtiéndolo en un éxito cultural y familiar. FOTO: CORTESÍA

La gastronomía tuvo un espacio especial con el “Pabellón de Cocineras Tradicionales: Jesús Salas Cortés”, además del Pan de Muerto Monumental, elaborado en colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos El Fénix.

El “Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios”, coordinado por Arteaga Grindhouse y José Luis Elizalde, logró llenos totales en sedes emblemáticas como el Panteón Santiago, el Parque Hundido, el Bosque Urbano Ejército Mexicano, la Escuela Álvaro Obregón y el Archivo General del Estado.

La música y las artes escénicas también tuvieron un papel protagónico con la presentación de la Orquesta Metropolitana de Saltillo y su concierto “Clásicos de Terror”, la Compañía de Ópera de Saltillo con “Requiem Mozart-Sussmayr”, y el Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas con “La última serenata”.

El festival incluyó además recorridos nocturnos como “Museos con historia y misterio”, realizados en espacios como Casa Purcell, el Centro Cultural Teatro García Carrillo y el Museo Rubén Herrera, donde los asistentes pudieron conocer leyendas y anécdotas del patrimonio local.

Las calles del Distrito Centro se engalanaron con el desfile “El camino del viejo, tradición que camina, memoria que danza”, un recorrido en honor al viejo de la danza, que partió de Paseo Capital, siguió por la calle Victoria y concluyó en la Alameda Zaragoza.

De igual forma, las colonias de Saltillo participaron activamente en exposiciones y talleres, entre ellos las “Calaveras Saraperas”, “Sonríe con la Catrina”, altares en centros comunitarios y el taller de diseño de portarretratos en la Escuela Primaria Vito Alessio Robles.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

