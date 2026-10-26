Invita Diócesis de Saltillo a rezar el Rosario a través de la radio, durante el itinerario guadalupano

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Saltillo
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    Invita Diócesis de Saltillo a rezar el Rosario a través de la radio, durante el itinerario guadalupano
    El Itinerario Guadalupano se desarrollará del 27 de octubre al 12 de diciembre, con reflexiones diarias sobre la vida comunitaria de la Iglesia. CORTESÍA

Las transmisiones serán diarias a las 23:00 horas, del 27 de octubre al 12 de diciembre, en estaciones de distintas regiones

La Diócesis de Saltillo invitó a la comunidad católica a participar en el rezo del Santo Rosario a través de la radio, como parte de las actividades del Itinerario Guadalupano, que se desarrollará del 27 de octubre al 12 de diciembre.

De acuerdo con la convocatoria, las transmisiones se realizarán todos los días a las 23:00 horas, según comunicado de la Diócesis de Saltillo, con el propósito de ofrecer un espacio de oración durante el periodo de preparación espiritual rumbo al aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

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La programación podrá escucharse en estaciones de distintas regiones, entre ellas Saltillo, Torreón, la Región Centro, Piedras Negras, Acuña, Parras, Cuatro Ciénegas, Concha del Oro y Matehuala.

ORACIÓN EN NUEVE REGIONES

Las frecuencias anunciadas para seguir el rezo del rosario son las siguientes:

Saltillo: 91.3 FM

Torreón: 103.5 FM

Región Centro: 91.1 FM

Piedras Negras: 97.9 FM

Acuña: 91.5 FM

Parras: 88.3 FM

Cuatro Ciénegas: 88.9 FM

Concha del Oro: 90.1 FM

Matehuala: 93.5 FM

La convocatoria forma parte de las acciones de acompañamiento espiritual del Itinerario Guadalupano, que busca promover la oración y la participación de los fieles durante las semanas previas al 12 de diciembre, día dedicado a la Virgen de Guadalupe.

El mensaje final del itinerario propone que esta preparación espiritual contribuya a fortalecer la esperanza, la paz y la unidad, con Santa María de Guadalupe como referente de acompañamiento para la comunidad católica.

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