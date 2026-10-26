Invita Diócesis de Saltillo a rezar el Rosario a través de la radio, durante el itinerario guadalupano

La Diócesis de Saltillo invitó a la comunidad católica a participar en el rezo del Santo Rosario a través de la radio, como parte de las actividades del Itinerario Guadalupano, que se desarrollará del 27 de octubre al 12 de diciembre.

De acuerdo con la convocatoria, las transmisiones se realizarán todos los días a las 23:00 horas, según comunicado de la Diócesis de Saltillo, con el propósito de ofrecer un espacio de oración durante el periodo de preparación espiritual rumbo al aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.