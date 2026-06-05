Invita Gobierno de Saltillo a disfrutar de la oferta cultural y museística de la ciudad

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    Invita Gobierno de Saltillo a disfrutar de la oferta cultural y museística de la ciudad
    El municipio exhorta a consultar la cartelera cultural y aprovechar las actividades disponibles para fortalecer el conocimiento del patrimonio local. CORTESÍA

Los museos y centros culturales ofrecen actividades, exposiciones y experiencias para toda la familia

Para fomentar el acceso a la cultura y promover los espacios dedicados al arte, la historia y las tradiciones, el Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la población y a los turistas que visitan la ciudad a recorrer los diferentes museos y centros culturales que forman parte de la amplia oferta cultural de la capital coahuilense.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la importancia de acercar a la ciudadanía a estos recintos, los cuales ofrecen actividades, exposiciones y experiencias dirigidas a públicos de todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/si-votas-tendras-entrada-gratuita-al-museo-de-las-aves-de-saltillo-DK21090333

“Es muy importante promover entre la población todo lo que ofrecen estos espacios culturales. Cada uno de ellos cuenta con actividades, exposiciones y experiencias que pueden ser apreciadas y disfrutadas por toda la familia”, señaló.

Entre los principales atractivos se encuentra el Museo del Desierto, considerado el más importante de Latinoamérica en su tipo y que cada mes recibe a miles de visitantes provenientes de distintos municipios de Coahuila, de otras entidades del país e incluso del extranjero.

Asimismo, el Museo de las Aves de México, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, alberga desde hace más de tres décadas una de las colecciones más importantes de avifauna mexicana, bajo el lema “Conocer para Valorar y Conservar”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/museo-de-ramos-arizpe-resguarda-siglos-de-memoria-y-transformacion-regional-ID20987780

La ciudad también cuenta con diversos museos de acceso gratuito que forman parte de la red estatal de recintos culturales, entre ellos el Museo del Sarape y Trajes Regionales, el Museo del Palacio, el Museo de la Revolución Mexicana, el Museo de Artes Gráficas, el Museo de los Presidentes Coahuilenses, el Museo de la Cultura Taurina y el Museo del Normalismo.

Estos espacios ofrecen exposiciones permanentes relacionadas con la historia, la identidad y las expresiones culturales de la región, además de muestras temporales que enriquecen su programación.

$!En el Centro Histórico existen varios museos de acceso gratuito que forman parte de la red estatal de museos.
En el Centro Histórico existen varios museos de acceso gratuito que forman parte de la red estatal de museos. CORTESÍA

A la oferta museística se suman recintos como el Centro Cultural Casa Purcell, el Centro Cultural Museo Rubén Herrera, el Centro Cultural Teatro García Carrillo, el Centro Cultural Vito Alessio Robles y el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, entre otros espacios dedicados a la promoción artística y cultural.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a consultar la cartelera cultural vigente y aprovechar la diversidad de actividades disponibles para disfrutar en familia, fortalecer el conocimiento del patrimonio local y fomentar el acercamiento a la cultura.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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