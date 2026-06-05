Invita Gobierno de Saltillo a disfrutar de la oferta cultural y museística de la ciudad

Para fomentar el acceso a la cultura y promover los espacios dedicados al arte, la historia y las tradiciones, el Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la población y a los turistas que visitan la ciudad a recorrer los diferentes museos y centros culturales que forman parte de la amplia oferta cultural de la capital coahuilense. La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la importancia de acercar a la ciudadanía a estos recintos, los cuales ofrecen actividades, exposiciones y experiencias dirigidas a públicos de todas las edades.

“Es muy importante promover entre la población todo lo que ofrecen estos espacios culturales. Cada uno de ellos cuenta con actividades, exposiciones y experiencias que pueden ser apreciadas y disfrutadas por toda la familia”, señaló. Entre los principales atractivos se encuentra el Museo del Desierto, considerado el más importante de Latinoamérica en su tipo y que cada mes recibe a miles de visitantes provenientes de distintos municipios de Coahuila, de otras entidades del país e incluso del extranjero. Asimismo, el Museo de las Aves de México, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, alberga desde hace más de tres décadas una de las colecciones más importantes de avifauna mexicana, bajo el lema “Conocer para Valorar y Conservar”.

La ciudad también cuenta con diversos museos de acceso gratuito que forman parte de la red estatal de recintos culturales, entre ellos el Museo del Sarape y Trajes Regionales, el Museo del Palacio, el Museo de la Revolución Mexicana, el Museo de Artes Gráficas, el Museo de los Presidentes Coahuilenses, el Museo de la Cultura Taurina y el Museo del Normalismo. Estos espacios ofrecen exposiciones permanentes relacionadas con la historia, la identidad y las expresiones culturales de la región, además de muestras temporales que enriquecen su programación.

A la oferta museística se suman recintos como el Centro Cultural Casa Purcell, el Centro Cultural Museo Rubén Herrera, el Centro Cultural Teatro García Carrillo, el Centro Cultural Vito Alessio Robles y el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, entre otros espacios dedicados a la promoción artística y cultural. El Gobierno Municipal reiteró la invitación a consultar la cartelera cultural vigente y aprovechar la diversidad de actividades disponibles para disfrutar en familia, fortalecer el conocimiento del patrimonio local y fomentar el acercamiento a la cultura.

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