Invita Tec Saltillo a conferencia internacional sobre salud mental y bienestar

El evento, organizado por Mind Engineering Mexico, busca posicionarse como un espacio de actualización profesional en torno a los principales desafíos en materia de salud mental, con énfasis en la prevención de adicciones y el suicidio.

La capital coahuilense será sede de la Conferencia Internacional de Salud Mental y Bienestar, un encuentro que reunirá a especialistas de talla global del 15 al 17 de mayo en el Instituto Tecnológico de Saltillo.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Durante tres jornadas, las y los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano modelos, estrategias y experiencias implementadas en Canadá y otros países, orientadas a fortalecer la atención y prevención en contextos comunitarios y clínicos.

El programa contempla la participación de expertos que han desarrollado iniciativas innovadoras en el ámbito de la intervención psicosocial, lo que permitirá ampliar el panorama sobre prácticas efectivas a nivel global.

FORMACIÓN CON VALOR PROFESIONAL

La conferencia ofrecerá traducción simultánea para facilitar el acceso a contenidos internacionales, además de otorgar valor curricular a quienes participen en el encuentro completo.

Con acceso total a las tres jornadas, el evento está dirigido a profesionales, estudiantes y público interesado en fortalecer sus conocimientos y herramientas en salud mental y bienestar integral.