Invita Tec Saltillo a conferencia internacional sobre salud mental y bienestar
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Especialistas globales compartirán estrategias de prevención de adicciones y suicidio del 15 al 17 de mayo en el ITS
La capital coahuilense será sede de la Conferencia Internacional de Salud Mental y Bienestar, un encuentro que reunirá a especialistas de talla global del 15 al 17 de mayo en el Instituto Tecnológico de Saltillo.
El evento, organizado por Mind Engineering Mexico, busca posicionarse como un espacio de actualización profesional en torno a los principales desafíos en materia de salud mental, con énfasis en la prevención de adicciones y el suicidio.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Durante tres jornadas, las y los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano modelos, estrategias y experiencias implementadas en Canadá y otros países, orientadas a fortalecer la atención y prevención en contextos comunitarios y clínicos.
El programa contempla la participación de expertos que han desarrollado iniciativas innovadoras en el ámbito de la intervención psicosocial, lo que permitirá ampliar el panorama sobre prácticas efectivas a nivel global.
FORMACIÓN CON VALOR PROFESIONAL
La conferencia ofrecerá traducción simultánea para facilitar el acceso a contenidos internacionales, además de otorgar valor curricular a quienes participen en el encuentro completo.
Con acceso total a las tres jornadas, el evento está dirigido a profesionales, estudiantes y público interesado en fortalecer sus conocimientos y herramientas en salud mental y bienestar integral.