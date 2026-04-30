El 80% de los casos sobre salud mental infantil son por ansiedad, depresión y problemas de conducta

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 abril 2026
    El 80% de los casos sobre salud mental infantil son por ansiedad, depresión y problemas de conducta
    El Sistema Nacional de Salud reporta casi 145 mil consultas para población de cinco a 19 años CUARTOSCURO

La violencia y falta de políticas públicas han relegado la salud mental infantil, expertos

Ocho de cada 10 atenciones en salud mental infantil en México están relacionadas con ansiedad, depresión y problemas de conducta.

El Sistema Nacional de Salud reporta casi 145 mil consultas para población de cinco a 19 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-suegra-asesina-presunta-feminicida-de-carolina-flores-es-detenida-en-venezuela-PG20374865

El suicidio se mantiene entre las principales causas de muerte en este grupo: más de 700 menores de entre 10 y 17 años fallecen cada año, según el Inegi, con datos procesados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, que se ubican entre los más altos de las últimas décadas.

El estudio Salud mental de niñas, niños y adolescentes en México, de Save the Children, advierte que el suicidio en niñas y adolescentes crece a mayor ritmo que en hombres.

”Factores como sobrecarga de cuidados, acoso, embarazos no planificados y violencia de género podrían estar detrás”, señala.

Agrega que 77.7% de los casos se concentran en ansiedad (34.6%), problemas de conducta (22.6%) y depresión (20.5%).

Por edad, la ansiedad predomina entre 10 y 14 años; la conducta, entre cinco y nueve años, y la depresión, de entre 15 y 19 años.

La demanda se concentra en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Guerrero, que suman más de la mitad de los casos.

El informe advierte que se requiere inversión progresiva para avanzar hacia la cobertura universal.

Actualmente México destina menos que el promedio mundial (2.8%) y muy por debajo de países de altos ingresos.

En este contexto, Juan Martín Pérez atribuye el problema a tres factores: precariedad familiar, políticas de seguridad que generan incertidumbre, y exposición creciente a pantallas.

Este entorno reduce el juego libre, limita la convivencia y favorece el sedentarismo, con efectos en el desarrollo emocional.

Además, la Organización Mundial de la Salud advierte que 30% de la población mundial enfrenta problemas de salud mental.

”No es un tema que se resuelva con palmadas en la espalda”, subraya.

Para Save the Children, la prevención es la clave. De no atenderse, los casos de ansiedad, depresión, autolesiones y riesgo suicida podrían aumentar, especialmente en adolescentes, alerta Nancy Ramírez.

*El dato. La violencia y falta de políticas públicas han relegado la salud mental infantil, expertos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ansiedad
Infancia
Depresión

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el gobernador morenista -en ese entonces candidato-habría sostenido reuniones con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rocha Moya se reunió con ‘Los Chapitos’ antes de las elecciones 2021; así operaron su triunfo
En casi 6 de cada 10 delitos cometidos por menores, las drogas están presentes.

Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta
Luego de meses de alerta por esta plaga, se reporta el primer caso en el ganado de la entidad.

Coahuila: Confirman primer caso positivo de gusano barrenador en ganado
La ofensiva de Laguna fue contenida tras anotar 11 carreras en el primer juego.

Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo
Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo

Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo
La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses.

El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa
Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo
El periodista Silber Meza Camacho advirtió que las acusaciones de autoridades de Estados Unidos podrían representar un golpe decisivo para el gobierno de Rubén Rocha Moya y sus aspiraciones de continuidad política.

Acusación de EUA es un golpe para gobierno de Rocha Moya y su ánimo de imponer sucesor: periodista Silber Meza