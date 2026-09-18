Invita UAdeC a jornada de reclutamiento con más de 30 vacantes en Magna Night

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Saltillo
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    Invita UAdeC a jornada de reclutamiento con más de 30 vacantes en Magna Night
    Karla Valdés García dio a conocer que la UAdeC realizará una jornada de reclutamiento dirigida a egresados de Ingeniería, Administración, Contabilidad y Recursos Humanos. CORTESÍA

La actividad reunirá a profesionistas de ingeniería, administración y otras áreas con oportunidades laborales y de prácticas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, realizará la sesión de reclutamiento “Magna Night”, dirigida a egresadas y egresados de Ingeniería, Administración, Contabilidad y Recursos Humanos.

El encuentro se llevará a cabo el 24 de septiembre, a las 18:00 horas, en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, ubicada en el Campus Camporredondo, en Saltillo.

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La jornada busca acercar a profesionistas de la UAdeC con oportunidades de empleo y prácticas profesionales, además de ofrecer herramientas para facilitar su incorporación al mercado laboral.

De acuerdo con Karla Valdés García, coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, durante el evento se ofrecerán más de 30 vacantes en la región, principalmente para puestos de mandos medios y gerenciales, así como algunas opciones para realizar prácticas profesionales.

AMPLÍAN OPCIONES PARA TRABAJAR EN OTRAS CIUDADES

Debido a que la empresa participante tiene presencia a nivel nacional, quienes acudan también podrán registrar sus datos para ser considerados en procesos de selección en otras ciudades del País, siempre que tengan disponibilidad para cambiar de residencia.

Como parte del programa se ofrecerá una conferencia a cargo de Diego Andarza, quien abordará las competencias y habilidades que actualmente son requeridas para una adecuada incorporación al mercado laboral.

$!El encuentro “Magna Night” contempla más de 30 vacantes, principalmente para puestos de mandos medios y gerenciales.
El encuentro “Magna Night” contempla más de 30 vacantes, principalmente para puestos de mandos medios y gerenciales. CORTESÍA

“Magna Night” contará además con un espacio de networking para que los participantes puedan establecer contacto con personal de la empresa, otros profesionistas y representantes de la Universidad.

IMPULSAN FORMACIÓN Y DOMINIO DEL INGLÉS

Durante la jornada también se instalarán módulos de atención sobre educación continua y formación en lenguas extranjeras, con énfasis en el aprendizaje del idioma inglés como una herramienta para el desarrollo profesional.

La actividad será gratuita. Las personas interesadas pueden realizar su prerregistro a través de la plataforma de la UAdeC.

Quienes tengan dificultades para completar el proceso pueden solicitar apoyo mediante el correo egresados@uadec.edu.mx.

Para obtener mayor información, la Coordinación de Vinculación e Innovación Productiva dispone de los teléfonos (844) 410 14 41 y (844) 410 15 43, así como del correo electrónico egresados@uadec.edu.mx.

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