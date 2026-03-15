Invitan a Mercadita Eclipse, encuentro de arte, bienestar y comunidad en Saltillo

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Invitan a Mercadita Eclipse, encuentro de arte, bienestar y comunidad en Saltillo
    El evento reúne a diferentes expositoras, artesanas y emprendedoras locales. CORTESÍA

La quinta edición del evento reunirá a artesanas, artistas y proyectos locales el 15 de marzo en Casa Floral, con actividades vinculadas al bienestar y prácticas de sanación

Este domingo 15 de marzo, el espacio Casa Floral, en Saltillo, realizará una nueva edición de la Mercadita Eclipse, un encuentro que reunirá en Saltillo a mujeres creadoras, artesanas y proyectos locales vinculados con prácticas de bienestar, arte y desarrollo personal.

El evento se llevará a cabo de 15:00 a 20:00 horas en Francisco Murguía 612, en la Zona Centro, donde el público podrá recorrer una mercadita integrada por expositoras que ofrecen productos y servicios relacionados con enfoques holísticos, energéticos y de cuidado personal.

De acuerdo con las organizadoras, la Mercadita Eclipse es un evento de carácter trimestral que se realiza en Casa Floral para acompañar los cambios de estación y momentos simbólicos del calendario, como los solsticios, con actividades que buscan fomentar la conexión comunitaria.

En esta quinta edición, el encuentro es impulsado por Casa Floral y Claudia Gabriela Ramírez, quienes convocan a proyectos locales que promueven prácticas de sanación, creatividad y bienestar, además de abrir espacios para fortalecer redes de colaboración entre mujeres y disidencias.

La jornada incluirá la participación de diversos emprendimientos locales y talleres enfocados en experiencias de conexión personal y colectiva, con el objetivo de generar un espacio que combine expresión artística, intercambio comunitario y autonomía económica para quienes participan como expositoras.

Este domingo 15 de marzo, el espacio Casa Floral, en Saltillo, realizará una nueva edición de la Mercadita Eclipse, un encuentro que reunirá en Saltillo a mujeres creadoras, artesanas y proyectos locales vinculados con prácticas de bienestar, arte y desarrollo personal.

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De acuerdo con las organizadoras, la Mercadita Eclipse es un evento de carácter trimestral que se realiza en Casa Floral para acompañar los cambios de estación y momentos simbólicos del calendario, como los solsticios, con actividades que buscan fomentar la conexión comunitaria.

En esta quinta edición, el encuentro es impulsado por Casa Floral y Claudia Gabriela Ramírez, quienes convocan a proyectos locales que promueven prácticas de sanación, creatividad y bienestar, además de abrir espacios para fortalecer redes de colaboración entre mujeres y disidencias.

$!La quinta edición de Mercadita reunirá desde tarotistas hasta emprendimientos culinarios.
La quinta edición de Mercadita reunirá desde tarotistas hasta emprendimientos culinarios. CORTESÍA

La jornada incluirá la participación de diversos emprendimientos locales y talleres enfocados en experiencias de conexión personal y colectiva, con el objetivo de generar un espacio que combine expresión artística, intercambio comunitario y autonomía económica para quienes participan como expositoras.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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