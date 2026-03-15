Invitan a Mercadita Eclipse, encuentro de arte, bienestar y comunidad en Saltillo

Este domingo 15 de marzo, el espacio Casa Floral, en Saltillo, realizará una nueva edición de la Mercadita Eclipse, un encuentro que reunirá en Saltillo a mujeres creadoras, artesanas y proyectos locales vinculados con prácticas de bienestar, arte y desarrollo personal.

El evento se llevará a cabo de 15:00 a 20:00 horas en Francisco Murguía 612, en la Zona Centro, donde el público podrá recorrer una mercadita integrada por expositoras que ofrecen productos y servicios relacionados con enfoques holísticos, energéticos y de cuidado personal.

De acuerdo con las organizadoras, la Mercadita Eclipse es un evento de carácter trimestral que se realiza en Casa Floral para acompañar los cambios de estación y momentos simbólicos del calendario, como los solsticios, con actividades que buscan fomentar la conexión comunitaria.

En esta quinta edición, el encuentro es impulsado por Casa Floral y Claudia Gabriela Ramírez, quienes convocan a proyectos locales que promueven prácticas de sanación, creatividad y bienestar, además de abrir espacios para fortalecer redes de colaboración entre mujeres y disidencias.

La jornada incluirá la participación de diversos emprendimientos locales y talleres enfocados en experiencias de conexión personal y colectiva, con el objetivo de generar un espacio que combine expresión artística, intercambio comunitario y autonomía económica para quienes participan como expositoras.