Otros bloqueos

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya motivaciones para que las organizaciones de transportistas y productores del campo realicen bloqueos.

Aseguró que se están atendiendo sus demandas y que “no hay cerrazón del Gobierno”.

“No hay cerrazón del Gobierno. Hay transportistas que tienen demandas por problemas en los trámites. Se están atendiendo también problemas de inseguridad en carreteras, por la Guardia Nacional”, refirió.

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