POLITICÓN: ¡Citas imposibles! SAT Saltillo y el reto de cumplir con la declaración anual

I. EXPECTATIVA En cualquier momento –de esta misma semana, se espera– la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, en el cual se desahoga el proceso de liquidación de Altos Hornos de México, habrá de pronunciarse sobre la nueva propuesta del síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, entregada hace ya una semana a dicho juzgado. El problema, nos dicen los enterados, es que el nuevo planteamiento es, esencialmente, igual al primero: que AHMSA se venda como un todo, de forma que quien la adquiera pueda reactivar la producción de acero, suspendida desde hace ya tres años. II. INCERTIDUMBRE TOTAL Y aunque hay quienes han hecho circular el rumor de que el Gobierno Federal está negociando con los acreedores garantizados, de cuya anuencia depende que pueda realizarse la subasta de AHMSA y MINOSA, quienes tienen acceso a la información más reciente del proceso aseguran que la única forma de que los acreedores financieros –Grupo Afirme y Cargill– accedan a la venta de los activos que tienen en garantía es que les ofrezcan pagarles lo que les deben... y no se ve que eso vaya a ocurrir.

III. MES FISCAL Abril no sólo marca vacaciones o cierres de trimestre, también es el mes en el cual las personas físicas deben rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria. La regla es clara: quienes superan los 400 mil pesos anuales de ingreso, tienen más de un patrón o perciben ingresos adicionales están obligados a presentar su declaración. La autoridad fiscal, encabezada por Antonio Martínez Dagnino, ha insistido en facilitar el proceso. Sin embargo, más allá de las facilidades digitales, el cumplimiento no depende únicamente del contribuyente... sino también de la capacidad institucional para acompañarlo. IV. CITA IMPOSIBLE Y es ahí cuando comienzan los problemas. En Coahuila, particularmente en Saltillo, las quejas por la falta de citas en el SAT son cada vez más frecuentes. Para trámites básicos, como renovar la firma electrónica o actualizar datos, hay quienes han tenido que buscar espacios en otros municipios o incluso en otros estados. Bajo la operación local de Grethel Ramos, la saturación no cede. El comentario es inevitable: resulta más fácil conseguir audiencia con el Gobernador... que una cita en el SAT.

V. HAPPY PROBLEMS Entre socios del Club Campestre de Saltillo, nos dicen, ya es tema recurrente la queja de que hoy baste con tener el dinero para formar parte de dicha organización. Antes no sólo se pagaba la acción; también se revisaban antecedentes, reputación, familia... hasta el apellido pesaba. Hoy, según parece, el filtro se ha relajado por completo: resulta tan “barato” que sólo se requiere dinero. El comentario circula y cobra peso, por lo que el presidente del Consejo Directivo, José Luis Pérez Arzate, debería prestar atención. La duda que flota es inevitable: ¿evolución hacia tiempos más abiertos e incluyentes... o simple apertura con lógica comercial? VI. LUJO Y QUEJAS La inconformidad crece entre algunos socios –más fifís que otros– que perciben que el club ya no es lo que era. Que si entra cualquiera, que si se perdió el “perfil”, que si ya no hay el mismo nivel... todo en medio de campos verdes impecables y cuotas que no son precisamente populares. Porque sí, en el fondo son problemas de ricos, pero no por eso dejan de ser reveladores: cuando la exclusividad se abarata, también se diluye el estatus. Y ahí, más que nostalgia... lo que realmente duele es perder el privilegio.

VII. CANDIL DE LA CALLE... Lo primero que se ve cuando se visita el apartado correspondiente a la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones, en la página web de la UAdeC, es un aviso que reza: “¡Atención! Evita fraudes informáticos. Protege tu información...”. Pero, según parece, quienes menos atienden la recomendación son quienes integran el equipo encabezado por Carlos Casillas Gutiérrez, pues no implementan los mecanismos de seguridad mínimos para que profesores, alumnos y personal administrativo puedan, en efecto, proteger su información. Una muestra de ello es la extrema vulnerabilidad con la cual opera el correo electrónico institucional. VIII. ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERLOS? Y es que, nos dicen, podrían ser miles las cuentas hackeadas a estas alturas luego de recibir un correo, de una dirección institucional, en el cual se advierte a los usuarios que “su correo electrónico será deshabilitado, ya que ha estado ignorando nuestros mensajes de actualización”. Se trata de una táctica de phishing que conduce a los incautos a una página en la cual se les pide que tecleen su correo y contraseña para robárselas. El problema es que la cuenta desde donde llegan las “advertencias” parece muy real...

IX. CAMPO RESISTENTE El sector ganadero de Coahuila enfrenta un momento complicado. Tras más de un año sin exportaciones a Estados Unidos, las pérdidas ya superan los mil 600 millones de pesos, señaló Homero Amezcua, presidente de la Unión Ganadera Regional. Al problema señalado se suma la sequía, que sigue presionando al sector. Aun así, dicen que hay avances que podrían abrir la puerta a una reapertura. Mientras tanto, los productores siguen trabajando y resistiendo. Porque en el campo, los retos no son nuevos. Y aunque tampoco lo es la capacidad para salir adelante, hay quienes con razón se preguntan: ¿cuánto tiempo más resistirán?