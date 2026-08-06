Invitan a participar en la tercera edición de la Carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo

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    Invitan a participar en la tercera edición de la Carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo
    La carrera contará con la participación de los 16 agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de binomios caninos y cadetes. CORTESÍA

Esperan la participación de mil 500 corredores en esta competencia que promueve la convivencia entre ciudadanía y corporaciones

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó la tercera edición de la Carrera 5K Unidos por la Seguridad, que se realizará el próximo domingo 23 de agosto, con la expectativa de reunir a mil 500 participantes en un evento que promueve la convivencia entre la ciudadanía y las corporaciones encargadas de la seguridad.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, invitó a las familias saltillenses a sumarse a esta actividad deportiva, la cual destacó por ofrecer un ambiente seguro y de convivencia para personas de todas las edades.

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“De parte del alcalde Javier Díaz las y los invitamos a que participen en la carrera y la disfruten, porque además tendrá grandes premios”, expresó.

Moreno Aguirre resaltó que Saltillo se mantiene como la capital más segura del país, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y las distintas instituciones de seguridad, con la seguridad como una de las principales prioridades de la administración.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que en la competencia participarán elementos de los 16 agrupamientos de la corporación, binomios caninos, cadetes y personal de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, quienes correrán junto con la ciudadanía.

“Es un orgullo que cada año se sumen cada vez más personas; en esta edición esperamos a mil 500 corredores”, señaló.

El funcionario explicó que la inscripción tendrá un costo de 150 pesos en preventa hasta el 17 de agosto y posteriormente será de 200 pesos. El registro incluye playera conmemorativa, medalla de participación, hidratación y el derecho a participar en la rifa de pantallas y bicicletas.

Asimismo, se premiará a los tres primeros lugares de las categorías femenil y varonil, tanto en la rama interna policial como en la de público en general, con incentivos económicos de 5 mil, 3 mil y mil pesos, respectivamente.

Las personas interesadas podrán registrarse en línea y en puntos de inscripción presenciales a través de Go Time, así como en sus oficinas, Café Campestre, Cloroformo Gym, gimnasio Tessen y Boletópolis.

Durante la presentación, el director general de proyectos deportivos de Go Time, Óscar Cortés, destacó las condiciones de seguridad que ofrece la ciudad para la realización de eventos deportivos.

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“Nosotros tenemos organización de eventos deportivos en todo el país y me consta que esta es una ciudad segura. Es la carrera más segura del país”, afirmó.

Al anuncio asistieron el regidor Mario Mata Quintero, integrante de la Comisión de Seguridad y Tránsito; representantes de la Sexta Zona Militar, del 69 Batallón de Infantería, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, además del director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, y los atletas saltillenses Edgar Quintero y José Luis Araiza.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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