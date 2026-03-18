Invitan a rodada “Ellas al Volante” en Saltillo

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Invitan a rodada “Ellas al Volante” en Saltillo
    Además de la cuota para cubrir la inscripción, se solicitan artículos de higiene menstrual para apoyar a las mujeres que así lo requieran. CORTESÍA

El evento se realizará este 21 de marzo y busca visibilizar la participación de las mujeres en el ámbito automotriz

En Saltillo y por el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado 21 de marzo se llevará a cabo la quinta edición de la rodada “Ellas al Volante 2026”, en la que mujeres conducirán autos clásicos por distintas calles de la ciudad.

La actividad es organizada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, con apoyo del Gobierno Municipal y del Estado.

Para participar, se solicita una inscripción de 150 pesos, además de la donación de un paquete de toallas sanitarias que será entregado al Instituto Municipal de las Mujeres.

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Las personas interesadas pueden inscribirse en Llantas Reforma, ubicado en el periférico Luis Echeverría #2381, en la colonia Avícola.

La salida será desde la Presidencia Municipal, con concentración a partir de las 15:00 horas y arranque a las 16:00 horas, para concluir en Parque Centro.

En representación del alcalde, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, señaló que este tipo de actividades permiten generar espacios de reflexión y reconocimiento.

Asimismo, la directora de Turismo en Saltillo, Lydia González Rodríguez, destacó que este tipo de eventos también impulsan la actividad turística y fortalecen la identidad de la ciudad.

“Además, somos la capital más segura del país y eso nos permite abrir nuestras calles para que más personas vivan lo que significa ser parte de Saltillo”, dijo.

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Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés González, subrayó la importancia de promover espacios que impulsen la participación de las mujeres.

“Me llena de entusiasmo poder invitar a la Rodada Ellas al Volante 2026, un evento que simboliza ese camino recorrido a lo largo de la historia de muchas mujeres y que se ve representado a través de estos autos clásicos; es un impulso decidido hacia el futuro con mayores oportunidades para todas las mujeres”, dijo.

El presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, Hugo Alberto Rábago Mar, indicó que la rodada también busca fomentar la participación activa de las mujeres en la comunidad, así como la conciencia social.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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