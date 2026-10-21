Invitan a tejer una obra colectiva por la inclusión en Saltillo

La actividad, organizada en colaboración con el colectivo Graffiti Tejido, se llevará a cabo este jueves 22 de octubre, a las 12:00 horas, en el patio central del recinto, ubicado en Hidalgo Norte número 211, en el Centro Histórico de Saltillo.

Con una intervención artística que busca vincular el tejido con la inclusión, la identidad cultural y la convivencia comunitaria, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará “Colores en el cielo: el tejido, patrimonio inmaterial”, como parte de las actividades por el 19 aniversario del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario.

La propuesta está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general, quienes podrán participar en la construcción de una obra colectiva mediante cadenas de crochet que representarán los procesos individuales de aprendizaje y crecimiento.

Al unirse, las piezas formarán una composición que simbolizará la colaboración, los valores humanos y los vínculos entre las personas, con la participación de escuelas, facultades, dependencias universitarias y ciudadanos.

EL TEJIDO COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN

Como parte del programa, integrantes de Graffiti Tejido ofrecerán una charla de sensibilización sobre el valor del tejido como patrimonio cultural inmaterial y su presencia en la identidad de generaciones de mujeres saltillenses. También compartirán sus experiencias y el trabajo que realizan dentro del colectivo.

La intervención busca visibilizar a la comunidad tejedora y generar conciencia sobre las discapacidades múltiples, particularmente la sordoceguera, mediante una propuesta que invita a reflexionar sobre la inclusión y la participación colectiva.

La iniciativa plantea el tejido como una práctica capaz de reunir a personas de distintas edades y contextos, al tiempo que reconoce su valor como expresión cultural y espacio para fortalecer las relaciones comunitarias.

PRESENTARÁN PROYECTO EDUCATIVO INTERNACIONAL

Durante el encuentro también se dará a conocer CRECER, un proyecto educativo, artístico y comunitario impulsado en España por el maestro Juan Ferrete.

La iniciativa promueve la práctica del tejido entre jóvenes como una alternativa para reducir la sobreexposición a los dispositivos móviles, fortalecer la concentración y la tolerancia a la frustración, así como fomentar las relaciones entre generaciones.