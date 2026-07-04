Invitan a vivir una jornada mundialista en el FutFest Saltillo 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Invitan a vivir una jornada mundialista en el FutFest Saltillo 2026
    El FutFest Saltillo 2026 ofrece entretenimiento, gastronomía, videojuegos y actividades para toda la familia. CORTESÍA

Pantallas gigantes, entretenimiento, gastronomía y música en vivo convertirán el Biblioparque Norte en punto de reunión para la afición

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Turismo, convocó a las familias y a los aficionados al balompié a disfrutar este domingo del FutFest Saltillo 2026, un espacio diseñado para seguir de cerca la Copa del Mundo en un ambiente seguro, familiar y lleno de actividades recreativas.

La principal atracción de la jornada será la transmisión, a las 18:00 horas, del encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del torneo internacional, el cual podrá seguirse en pantalla gigante desde las instalaciones del Biblioparque Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/comanches-cuando-una-comunidad-de-mujeres-reconstruye-mucho-mas-que-una-vivienda-HN21869860

Los organizadores destacaron que el festival ofrece una experiencia integral para asistentes de todas las edades, al combinar deporte, entretenimiento y convivencia en un mismo espacio.

Además de la transmisión de los partidos, el público encontrará activaciones interactivas, zonas para fotografías, videojuegos, oferta gastronómica, venta de souvenirs y diversas dinámicas recreativas.

$!Las presentaciones de Sonido Mazter e Iniciadores ChdB cerraron una jornada que combinó futbol, música y convivencia.
Las presentaciones de Sonido Mazter e Iniciadores ChdB cerraron una jornada que combinó futbol, música y convivencia. CORTESÍA

Como parte de la programación deportiva, a las 14:00 horas también se proyectará el encuentro entre Brasil y Noruega, correspondiente igualmente a la fase de octavos de final.

El acceso al FutFest Saltillo 2026 tiene un costo de 65 pesos en taquilla para personas mayores de dos años y de 68 pesos mediante compra anticipada en línea. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

FAMILIAS RESPONDEN CON GRAN ASISTENCIA

El Gobierno Municipal informó que la respuesta del público durante la jornada del viernes fue todo un éxito, al congregar a miles de personas en el Biblioparque Norte para disfrutar tanto de los encuentros mundialistas como de las actividades artísticas y recreativas programadas.

En el ámbito deportivo se transmitieron los partidos entre Argentina y Cabo Verde, así como Colombia frente a Ghana, duelos en los que las selecciones sudamericanas consiguieron su clasificación a los cuartos de final.

$!Miles de personas disfrutaron el viernes de los partidos mundialistas y de un programa musical en un ambiente familiar.
Miles de personas disfrutaron el viernes de los partidos mundialistas y de un programa musical en un ambiente familiar. CORTESÍA

La jornada concluyó con un ambiente festivo gracias a las presentaciones musicales de Sonido Mazter y el grupo Iniciadores ChdB, quienes pusieron ritmo a una noche de convivencia que reunió a familias, grupos de amigos y aficionados al futbol.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca consolidar al FutFest Saltillo 2026 como uno de los principales espacios de encuentro para disfrutar la pasión mundialista, fortaleciendo al mismo tiempo la convivencia social y la oferta recreativa de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Música
Copa Mundial de la FIFA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
true

El verdadero significado del sionismo
true

Manganitas ∙ AFA
true

La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
Pieza. ‘Mis padres’ (1977) es considerada una de las obras más íntimas de David Hockney y formó parte de la retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó al artista en 2017.

Cultura y Pop: Hockney en el Pompidou
true

Hoy no quiero escribir