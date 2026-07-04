Invitan a vivir una jornada mundialista en el FutFest Saltillo 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Turismo, convocó a las familias y a los aficionados al balompié a disfrutar este domingo del FutFest Saltillo 2026, un espacio diseñado para seguir de cerca la Copa del Mundo en un ambiente seguro, familiar y lleno de actividades recreativas. La principal atracción de la jornada será la transmisión, a las 18:00 horas, del encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del torneo internacional, el cual podrá seguirse en pantalla gigante desde las instalaciones del Biblioparque Norte.

Los organizadores destacaron que el festival ofrece una experiencia integral para asistentes de todas las edades, al combinar deporte, entretenimiento y convivencia en un mismo espacio. Además de la transmisión de los partidos, el público encontrará activaciones interactivas, zonas para fotografías, videojuegos, oferta gastronómica, venta de souvenirs y diversas dinámicas recreativas.

Como parte de la programación deportiva, a las 14:00 horas también se proyectará el encuentro entre Brasil y Noruega, correspondiente igualmente a la fase de octavos de final. El acceso al FutFest Saltillo 2026 tiene un costo de 65 pesos en taquilla para personas mayores de dos años y de 68 pesos mediante compra anticipada en línea. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros. FAMILIAS RESPONDEN CON GRAN ASISTENCIA El Gobierno Municipal informó que la respuesta del público durante la jornada del viernes fue todo un éxito, al congregar a miles de personas en el Biblioparque Norte para disfrutar tanto de los encuentros mundialistas como de las actividades artísticas y recreativas programadas. En el ámbito deportivo se transmitieron los partidos entre Argentina y Cabo Verde, así como Colombia frente a Ghana, duelos en los que las selecciones sudamericanas consiguieron su clasificación a los cuartos de final.

La jornada concluyó con un ambiente festivo gracias a las presentaciones musicales de Sonido Mazter y el grupo Iniciadores ChdB, quienes pusieron ritmo a una noche de convivencia que reunió a familias, grupos de amigos y aficionados al futbol. Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca consolidar al FutFest Saltillo 2026 como uno de los principales espacios de encuentro para disfrutar la pasión mundialista, fortaleciendo al mismo tiempo la convivencia social y la oferta recreativa de la ciudad.

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