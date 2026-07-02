¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Internacional de Guitarra, concierto de Sonido Mazter y continuan el FutFest y la FINA

Este fin de semana la actividad continúa en el Festival Internacional de Guitarra de México, que inicia con sus conciertos, el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) y el FutFest, mientras nos preparamos mentalmente para el encuentro México-Inglaterra. Empieza el Festival de Guitarra En su edicion número 30 el Festival Internacional de Guitarra de México traerá a Saltillo a algunos de los mejores guitarristas de todo el mundo, empezando por Antonio Rey, quien abrirá la fiesta con una gala flamenca acompañado por su hermana, la cantaora y bailaora Mara Rey.

El evento se llevará a cabo este sábado 4 de julio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, la entrada es gratuita. Además, el domingo se realizará el concierto Semillas del Norte con la Orquesta de Guitarras de Coahuila, en el mismo recinto y a la misma hora. Sonido Mazter en Saltillo Este viernes 3 de julio Sonido Mazter y Los Iniciadores pondrán a bailar a los asistentes del FutFest con un espectáculo lleno de movimiento, luz, buena música y energía, en punto de las 22:00 horas en el Biblioparque Norte.

El sábado 4 de julio, este espacio recibirá a Arnulfo Jr., a la misma hora, y el domingo 5 de julio tocará el turno de subirse al escenario a las bandas El Plan y Conjunto Oro, esto en punto de las 21:00 horas. Continúa la FINA con literatura y música El Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 449 también sigue lleno de actividades y este fin de semana hay algunos destacados imperdibles: del viernes 3 al domingo 5 de julio se llevará a cabo la segunda Feria Artesanal de Saltillo con la presencia de artesanos de distintas disciplinas y de toda la región, esto de 12:00 a 20:00 horas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. El viernes 3 el Centro de Estudios Musicales celebrará 33 años de trayectoria con un concierto festivo en el Santuario de San Francisco de Asís en punto de las 20:00 horas y a las 19:00 horas se preentará el libro “Álbum tinta negra y roja” de José Manuel Aguilera, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con comentarios de Claudia Berrueto e Ivonne Ledezma.

Además, el sábado 4 a las 17:30 horas el estudio de piano Apassionata presentará el concierto “Tiempo de Bach” en el Centro Cultural Teatro Garcia Carrillo y a las 18:00 y 19:30 horas habrá funciones del espectaculo Iñaki Carapelo Circonauta de cuentacuentos en la Plaza Nueva Tlaxcala. Continúan las exposiciones También como parte de la FINA ya puedes disfrutar de la exposición de escultura “La forma de ella” de Alejandro Fuentes Gil en el Museo Rubén Herrera y “De esos seres flotantes” de Monica Dower en el Centro Cultural Teatro Garcia Carrillo.