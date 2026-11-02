Invitan a vivir una noche de ciencia y astronomía en Saltillo

El evento, organizado en coordinación con la Sociedad Astronómica de Saltillo, A.C., tendrá entrada libre y está dirigido a familias interesadas en acercarse al conocimiento científico mediante actividades recreativas, culturales y educativas.

Una tarde dedicada a la ciencia, el arte y la divulgación astronómica ofrecerá la Noche de las Estrellas 2026, que se realizará el próximo 14 de noviembre en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), en Saltillo .

La jornada se desarrollará de las 17:00 a las 22:00 horas en el recinto ubicado en la calle Eje 4, en el Nuevo Centro Metropolitano, donde se instalarán espacios para conferencias, teatro, talleres interactivos y experimentos.

MÚSICA Y ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

Entre las actividades programadas destaca la presentación de la Orquesta de Cámara de Saltillo, que ofrecerá un espectáculo inspirado en la obra Los Planetas.

La programación también contempla música, funciones de planetario y actividades de divulgación científica, con las que los asistentes podrán conocer distintos fenómenos y conceptos relacionados con el universo.

Como parte de la jornada, se instalarán telescopios para realizar observaciones astronómicas, una de las actividades centrales del encuentro, que permitirá a los visitantes aproximarse a la exploración del cielo.

La busca acercar la ciencia a la población mediante experiencias que combinen aprendizaje y entretenimiento, en un espacio abierto a personas de todas las edades.