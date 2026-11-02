Ni la muerte borra sus huellas: más de 100 mascotas son recordadas en altar de Saltillo

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Saltillo
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    Ni la muerte borra sus huellas: más de 100 mascotas son recordadas en altar de Saltillo
    Juan José Cornejo, vicepresidente de Dignidad Animal, y Juanis Parga, junto al altar de muertos dedicado a más de 100 mascotas, una iniciativa que busca honrar la memoria de perros y gatos que formaron parte de distintas familias y de la asociación. SERGIO SOTO

Con fotografías, cenizas, croquetas y flores, Dignidad Animal rinde homenaje a perros y gatos que dejaron huella en sus familias y rescatistas

Chispita fue abandonada y murió en circunstancias trágicas, pero su historia no quedó en el olvido. Hoy, sus cenizas ocupan un lugar especial entre fotografías, flores y recuerdos de más de 100 mascotas homenajeadas en el primer altar de muertos instalado por la asociación Dignidad Animal, en Saltillo.

Entre las imágenes aparecen perros y gatos que acompañaron durante años a sus familias, así como animales rescatados de las calles que, pese a recibir cuidados, no lograron sobrevivir a enfermedades o lesiones. La ofrenda reúne elementos tradicionales del Día de Muertos, como flores, veladoras y agua, además de croquetas, urnas con cenizas y un reloj que simboliza el tiempo compartido con las mascotas.

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$!Las imágenes de animales fallecidos conservan el recuerdo de quienes acompañaron a sus familias o recibieron cuidados de rescatistas.
Las imágenes de animales fallecidos conservan el recuerdo de quienes acompañaron a sus familias o recibieron cuidados de rescatistas. SERGIO SOTO

UNA CASITA PARA QUIENES YA PARTIERON

Uno de los elementos más representativos es una pequeña casa de madera, réplica de los refugios que fabrica Dignidad Animal, en cuyo interior se colocaron fotografías de animales fallecidos. La construcción simboliza que, incluso después de su partida, estos perros y gatos continúan teniendo un hogar en la memoria de quienes los cuidaron.

$!Croquetas, agua, flores y veladoras forman parte del homenaje dedicado a los animales que dejaron huella en sus familias.
Croquetas, agua, flores y veladoras forman parte del homenaje dedicado a los animales que dejaron huella en sus familias. SERGIO SOTO

Entre los recuerdos también se encuentran animales que fueron adoptados a través de la asociación y que posteriormente fallecieron, así como mascotas que pertenecieron a los propios rescatistas, quienes decidieron incluirlas en este homenaje colectivo. El altar también dedica un espacio a personas fallecidas que dedicaron parte de su vida a proteger animales, mientras que algunas familias participaron llevando fotografías de sus mascotas para mantener vivo su recuerdo.

TRADICIÓN QUE BUSCA PERMANECER

Esta es la primera ocasión en que Dignidad Animal realiza una ofrenda de estas características, aunque sus integrantes esperan repetirla cada año y sumar a más familias que deseen recordar a sus compañeros de vida. De acuerdo con los organizadores, la respuesta de quienes aportaron fotografías ha sido positiva, pues encontraron en este espacio una oportunidad para recordar a los animales que compartieron momentos importantes de sus vidas.

Los integrantes de la asociación consideran que en los últimos años ha crecido la conciencia sobre el bienestar animal y el reconocimiento de perros y gatos como parte de las familias, una cercanía que también comienza a reflejarse en las celebraciones del Día de Muertos.

$!Una réplica de los refugios que fabrica Dignidad Animal simboliza el hogar que las mascotas mantienen en la memoria de sus cuidadores.
Una réplica de los refugios que fabrica Dignidad Animal simboliza el hogar que las mascotas mantienen en la memoria de sus cuidadores. SERGIO SOTO

Para Dignidad Animal, mantener viva la memoria de una mascota representa reconocer el cariño, la compañía y los momentos compartidos, pues consideran que los animales también forman parte de la familia. Entre fotografías, pequeñas urnas y flores, el altar resalta que, aunque los ladridos y maullidos hayan dejado de escucharse, hay huellas que ni siquiera la muerte consigue borrar.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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