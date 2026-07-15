$!Invitan al ‘Bazar del Trueque’ en beneficio de la Casa del Migrante en Saltillo

En un esfuerzo por tender una mano a quienes transitan por nuestra ciudad en busca de un futuro mejor, la comunidad local se organiza para reactivar el apoyo social. A través del conocido grupo Permutas Saltillo, se ha lanzado una cordial invitación a la ciudadanía para participar en la 2da Edición del “Bazar del Trueque”, un evento con causa diseñado para abastecer y apoyar directamente a La Casa del Migrante Saltillo. La iniciativa no solo promueve la empatía y la ayuda humanitaria, sino que también fomenta la economía circular y el consumo responsable en la capital coahuilense.

La mecánica de este bazar es muy sencilla y busca el beneficio mutuo. Consiste en un intercambio directo: llevas productos de primera necesidad y, a cambio, recibes artículos de segunda mano en excelente estado. En el lugar encontrarás estaciones de cambio con una gran variedad de opciones listas para una segunda oportunidad, tales como: Ropa y calzado Libros de diversos géneros Juguetes Utensilios de cocina Bolsas y mochilas

Lista de acopio: ¿Qué artículos se necesitan? Para garantizar que el apoyo sea de máxima utilidad para el albergue, los organizadores han compartido una lista con las necesidades más urgentes del día a día de los migrantes: 1. Alimentos no perecederos Azúcar y café Bebidas en polvo (tipo Zuko) Atún y sardinas Verduras enlatadas 2. Artículos de higiene personal Pasta y cepillos dentales Rastrillos Crema corporal Shampoo Talco para pies 3. Productos de limpieza Cloro Aromatizante Detergente en polvo

¿Dónde y cuándo asistir? La cita está programada para que asistas en familia, con amigos o de manera individual. Aquí tienes todos los detalles para que no te pierdas: Fecha: Sábado 25 de Julio Horario: De 10:00 AM a 1:00 PM Lugar: Calle Narciso Mendoza esquina con Manuel Acuña (específicamente dentro del callejón, donde estarán instaladas las estaciones de cambio). Apoyar a quienes más lo necesitan está al alcance de todos. Un producto de tu despensa puede marcar la diferencia en el viaje de alguien más, al mismo tiempo que te llevas un libro, una prenda o un artículo con una nueva historia por contar. ¡Súmate al trueque solidario!

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