Javier Díaz se reúne con Nelson Vargas en CDMX; dialogan sobre impulso al deporte en Saltillo

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    Javier Díaz se reúne con Nelson Vargas en CDMX; dialogan sobre impulso al deporte en Saltillo
    Javier Díaz se reunió con Nelson Vargas en la Ciudad de México, donde conversaron sobre programas de deporte y activación física. CORTESÍA

El alcalde compartió los programas de activación física que desarrolla el Municipio y recordó el respaldo que recibió de Vargas durante su etapa como nadador y seleccionado nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reunió este jueves con el empresario y promotor deportivo Nelson Vargas Basáñez, con quien intercambió experiencias relacionadas con el fomento al deporte y la activación física.

Durante el encuentro, Díaz González expuso algunas de las acciones que, de acuerdo con el Gobierno Municipal, se desarrollan en Saltillo para incentivar la práctica deportiva y recuperar espacios públicos destinados a la convivencia.

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Entre ellas mencionó “Activa tu Parque”, programa mediante el cual el Municipio reportó la rehabilitación integral de 20 espacios públicos con recursos públicos y aportaciones de la iniciativa privada.

Según la administración municipal, estas intervenciones representan una inversión conjunta de 46.3 millones de pesos y tienen un alcance estimado de más de 170 mil personas.

El encuentro se realizó en la Ciudad de México, donde ambos conversaron sobre experiencias relacionadas con la práctica deportiva y los programas de activación física.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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