Javier Díaz se reúne con Nelson Vargas en CDMX; dialogan sobre impulso al deporte en Saltillo

CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reunió este jueves con el empresario y promotor deportivo Nelson Vargas Basáñez, con quien intercambió experiencias relacionadas con el fomento al deporte y la activación física.

Durante el encuentro, Díaz González expuso algunas de las acciones que, de acuerdo con el Gobierno Municipal, se desarrollan en Saltillo para incentivar la práctica deportiva y recuperar espacios públicos destinados a la convivencia.