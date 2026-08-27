Javier Díaz se reúne con Nelson Vargas en CDMX; dialogan sobre impulso al deporte en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El alcalde compartió los programas de activación física que desarrolla el Municipio y recordó el respaldo que recibió de Vargas durante su etapa como nadador y seleccionado nacional
CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reunió este jueves con el empresario y promotor deportivo Nelson Vargas Basáñez, con quien intercambió experiencias relacionadas con el fomento al deporte y la activación física.
Durante el encuentro, Díaz González expuso algunas de las acciones que, de acuerdo con el Gobierno Municipal, se desarrollan en Saltillo para incentivar la práctica deportiva y recuperar espacios públicos destinados a la convivencia.
Entre ellas mencionó “Activa tu Parque”, programa mediante el cual el Municipio reportó la rehabilitación integral de 20 espacios públicos con recursos públicos y aportaciones de la iniciativa privada.
Según la administración municipal, estas intervenciones representan una inversión conjunta de 46.3 millones de pesos y tienen un alcance estimado de más de 170 mil personas.
El encuentro se realizó en la Ciudad de México, donde ambos conversaron sobre experiencias relacionadas con la práctica deportiva y los programas de activación física.