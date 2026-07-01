Jazz de Nueva Orleans llena de ritmo el FUTFEST Saltillo 2026

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    Jazz de Nueva Orleans llena de ritmo el FUTFEST Saltillo 2026
    Autoridades municipales y la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey encabezaron la entrega de reconocimientos a la agrupación invitada, previo al concierto de jazz. SERGIO SOTO

La agrupación acercó al público saltillense el sonido tradicional de la cuna del jazz

El sonido característico del jazz de Nueva Orleans llegó la noche de este miércoles al Biblioparque Norte con la presentación de la World Street Brass Band, agrupación invitada al FUTFEST Saltillo 2026 como parte de la oferta cultural del festival.

Durante el acto protocolario, la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Leticia Rodarte Rangel, destacó que la presencia de músicos originarios de la cuna del jazz representa una oportunidad para fortalecer el intercambio cultural entre México y Estados Unidos, además de acercar nuevos géneros musicales al público saltillense.

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“Nueva Orleans es la cuna del jazz y tener a estos fantásticos músicos aquí en Saltillo es un verdadero honor”, expresó al agradecer la colaboración del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey para hacer posible la presentación.

En el evento también participó la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, así como Gabriela Montemayor González, enlace internacional de Saltillo, quienes encabezaron la entrega de reconocimientos a los integrantes de la agrupación.

Autoridades municipales entregaron a la representante diplomática una litografía de la ciudad de Saltillo en agradecimiento por impulsar este tipo de actividades culturales.

Tras la ceremonia, la World Street Brass Band tomó el escenario del Biblioparque Norte e interpretó un repertorio inspirado en las tradicionales brass bands de Nueva Orleans, invitando al público a levantarse de sus asientos y participar con aplausos y baile durante la presentación.

El concierto formó parte de las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, festival que busca complementar la oferta gastronómica con expresiones artísticas y culturales para las familias asistentes.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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