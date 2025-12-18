Jinete resulta lesionado al ser atropellado por camioneta; su caballo muere, en carretera a Derramadero

Un jinete de 87 años resultó con una fractura severa en una de sus piernas, mientras que su caballo perdió la vida, luego de ser impactados por una camioneta en la carretera estatal 105, en el tramo Derramadero–General Cepeda.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, a la altura del ejido Santa Teresa de los Muchachos, cuando una mujer de la tercera edad, identificada como Dolores Zúñiga, conducía una camioneta RAM, acompañada de dos mujeres, y se desplazaba con dirección al poniente. De acuerdo con las autoridades, la conductora se colisionó contra un caballo que era montado por un adulto mayor de 87 años, identificado como Ascencio.

El impacto provocó la muerte instantánea del animal, mientras que el jinete salió proyectado contra la carpeta asfáltica, resultando con una fractura expuesta. Ante lo ocurrido, testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911, requiriendo la presencia de las autoridades correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con la conductora de la camioneta. El cuerpo del caballo fue subido a una camioneta por familiares del lesionado para posteriormente retirarlo del sitio.