Jitomate, chile y papa, entre los productos con mayor alza en Saltillo

Ayer fue publicado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a los primeros 15 días de mayo.

Durante la primera quincena de mayo, en Saltillo el precio del jitomate se mantuvo al alza con un incremento de 139.32 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además del jitomate, que lidera los porcentajes de incremento en Saltillo, también tuvieron alzas pronunciadas el chile poblano, con una variación porcentual de 71.49 por ciento; la papa y otros tubérculos, con 61.05 por ciento; el chile serrano, 46.46 por ciento; otros chiles frescos, 41.90 por ciento; la manzana, 29.73; pepino, 26.68; zanahoria, 26.41; tomate verde, 19.30; y manteca de cerdo, 14.82%, entre otros.

En contraste, los productos que presentaron bajas significativas en su comparativo anual fueron el aguacate, cuyo precio disminuyó en promedio 42.23 por ciento; la piña, con 36.60 por ciento a la baja; la pera, 31.21; durazno, 26.65; papaya, 26.59; otras verduras, 24.23; melón, 23.67; plátano, 21.67; frijol, 19.28; naranja, 17.22; queso manchego y chihuahua, 18.14; y huevo, 15.85%.

LIDERA ACUÑA AUMENTOS

De los municipios coahuilenses que incluye el INPC, Acuña tuvo la variación más alta, con 0.38 por ciento, con lo que se colocó por encima del promedio nacional. Por su parte, Monclova tuvo un alza de 0.23; Saltillo, 0.12; y Torreón, 0.11.

En el comparativo anual, la inflación en Torreón fue de 4.36 por ciento; Monclova, 3.80; Saltillo, 3.55; y Ciudad Acuña, 2.76. La variación global de Coahuila se colocó en 3.73 por ciento.