Joven motociclista termina lesionado tras omitir semáforo en Saltillo

Un joven motociclista identificado como Jesús Samuel N., de 20 años de edad, resultó gravemente lesionado la noche de este jueves tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial en el cruce del bulevar Presidente Cárdenas y la calle Abasolo, en la zona centro de Saltillo.

De acuerdo con los reportes preliminares, Toledo Martínez circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento sobre el bulevar Presidente Cárdenas cuando, al llegar a la intersección con la calle Abasolo, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, atravesándose al paso de una camioneta Ford EcoSport.

Testigos señalaron que el motociclista habría omitido varios semáforos en rojo cuadras atrás, situación que finalmente derivó en el fuerte impacto, el cual lo proyectó varios metros sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, ya que presentaba al menos tres fracturas en la pierna derecha, además de diversas lesiones en el rostro provocadas por el impacto contra el pavimento.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario (HU), donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a consignar el caso ante las autoridades correspondientes, con el fin de deslindar responsabilidades por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.