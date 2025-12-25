Joven motociclista termina lesionado tras omitir semáforo en Saltillo

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Joven motociclista termina lesionado tras omitir semáforo en Saltillo
    El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

El joven de 20 años terminó con múltiples fracturas tras chocar contra una camioneta

Un joven motociclista identificado como Jesús Samuel N., de 20 años de edad, resultó gravemente lesionado la noche de este jueves tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial en el cruce del bulevar Presidente Cárdenas y la calle Abasolo, en la zona centro de Saltillo.

De acuerdo con los reportes preliminares, Toledo Martínez circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento sobre el bulevar Presidente Cárdenas cuando, al llegar a la intersección con la calle Abasolo, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, atravesándose al paso de una camioneta Ford EcoSport.

Testigos señalaron que el motociclista habría omitido varios semáforos en rojo cuadras atrás, situación que finalmente derivó en el fuerte impacto, el cual lo proyectó varios metros sobre la carpeta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan muerte de hombre atropellado en Ramos Arizpe; videos sugieren acto intencional

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, ya que presentaba al menos tres fracturas en la pierna derecha, además de diversas lesiones en el rostro provocadas por el impacto contra el pavimento.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario (HU), donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a consignar el caso ante las autoridades correspondientes, con el fin de deslindar responsabilidades por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán