Se pasa el rojo y causa fuerte accidente en el Centro de Saltillo; conductor iba presuntamente ebrio

Un aparatoso choque se suscitó sobre calles del Centro de Saltillo, luego de que el conductor de una camioneta Chevrolet presuntamente se pasara la luz roja de un semáforo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:50 horas, cuando el señalado como responsable conducía en presunto estado de ebriedad a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado sobre la calle Ignacio Allende, con dirección de norte a sur.

Al llegar a la intersección con la avenida Presidente Cárdenas, el hombre hizo caso omiso de la luz roja del semáforo. Al cruzar, le quitó el derecho de paso a un vehículo Mazda blanco que circulaba hacia el oriente. Tras el impacto, el vehículo afectado dio un giro de 180 grados y quedó en medio de la vialidad, mientras que la camioneta avanzó unos cuantos metros hasta detenerse.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y detuvieron al señalado como responsable debido a la condición en la que presuntamente se encontraba. Pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de los involucrados sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.