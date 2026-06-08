Joven muere en accidente doméstico, en Saltillo

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    Joven muere en accidente doméstico, en Saltillo
    Fue declarado muerto una vez que ingresó al Hospital Universitario.

Uno de los vecinos asegura que el hombre estaba convulsionando cuando lo encontró

Un hombre de 32 años de edad falleció al momento de ser ingresado a las instalaciones del Hospital Universitario durante la noche de este lunes.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento del deceso de Jonathan Jesús N. De acuerdo con la información recabada, el ahora fallecido tenía su domicilio en la calle 27 de Febrero, en la colonia Provivienda.

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Según las declaraciones de José Javier, alrededor de las 18:30 horas escuchó un fuerte golpe proveniente del domicilio de su vecino.

Indicó que, acompañado de su hijo, acudió a verificar lo ocurrido, ya que conocía a Jonathan desde hacía tiempo. Al ingresar a una de las habitaciones, encontraron al hombre tendido en el suelo y presentando convulsiones, por lo que intentaron brindarle auxilio de inmediato.

Posteriormente solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, desde donde se movilizó una ambulancia de la Cruz Roja.

Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron al Hospital Universitario en compañía de uno de sus familiares, debido a que no respondía a los llamados ni mostraba mejoría en su estado de salud.

Por su parte, el médico de guardia, Mauricio Zavala Hernández, informó que el paciente fue ingresado al área de urgencias para su valoración. Sin embargo, durante la revisión médica no presentó respuesta a estímulos verbales ni dolorosos. Asimismo, se documentó la ausencia de signos vitales, movimientos respiratorios, pulsos centrales y ruidos cardiacos.

Debido a ello, se confirmó que Jonathan ya no contaba con signos vitales al momento de su ingreso, por lo que se notificó la situación a las autoridades correspondientes para el inicio de los procedimientos médico-legales.

Como primer respondiente intervino personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos ordenaron la realización de los trabajos periciales correspondientes.

Las autoridades continúan con las diligencias de investigación para determinar con precisión las causas del fallecimiento y descartar cualquier circunstancia relacionada con el deceso.

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