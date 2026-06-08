Vuelca tráiler en el tramo Los Chorros, en Arteaga

El pavimento mojado de la carretera 57 y el exceso de velocidad con el que circulaba un trailero fueron las causas probables de una volcadura ocurrida en el kilómetro 212.

Al lugar del accidente, registrado alrededor de las 18:30 horas, acudieron una ambulancia y una unidad de rescate urbano de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para brindar atención a los involucrados.

Los paramédicos valoraron a los dos ocupantes del tractocamión; afortunadamente, ninguno requirió ser trasladado a un hospital. Los hechos ocurrieron en los carriles de circulación de sur a norte, a la altura del ejido Los Llanos, cuando el operador se dirigía hacia la ciudad de Monterrey.