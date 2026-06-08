Vuelca tráiler en el tramo Los Chorros, en Arteaga
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No hubo heridos, pero el accidente paralizó la vialidad en el kilómetro 212
El pavimento mojado de la carretera 57 y el exceso de velocidad con el que circulaba un trailero fueron las causas probables de una volcadura ocurrida en el kilómetro 212.
Al lugar del accidente, registrado alrededor de las 18:30 horas, acudieron una ambulancia y una unidad de rescate urbano de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para brindar atención a los involucrados.
Los paramédicos valoraron a los dos ocupantes del tractocamión; afortunadamente, ninguno requirió ser trasladado a un hospital. Los hechos ocurrieron en los carriles de circulación de sur a norte, a la altura del ejido Los Llanos, cuando el operador se dirigía hacia la ciudad de Monterrey.
De acuerdo con los primeros reportes, las intensas lluvias registradas durante la tarde de este lunes dejaron el pavimento resbaladizo, situación que, sumada al exceso de velocidad, provocó que el conductor perdiera el control de la pesada unidad.
Al intentar incorporarse al acotamiento para reducir la velocidad, el tractocamión terminó volcándose sobre su costado derecho junto con el remolque. El percance afectó parcialmente uno de los carriles de esta importante vía federal, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Arteaga, Coahuila.
Los oficiales realizaron labores de abanderamiento y control del tránsito vehicular mientras arribaban elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.