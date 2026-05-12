Joven muere tras días de agonía, luego de degollarse, en Saltillo

Un joven que tenía cerca de trece días agonizando en el Hospital General de Saltillo dejó de existir la tarde de este martes.

Se trata de Carlos Reynaldo N., quien contaba con 25 años de edad y residía en la colonia Zapalinamé. Detectives de la Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios Violentos ya tomaron conocimiento del hecho. Todo ocurrió el 29 de abril del año en curso, en el domicilio ubicado en la calle Eulalio Gutiérrez.

Aquella noche, el joven se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas y primero sostuvo un conflicto con sus hermanas. A una de ellas trató de desalojarla de su casa; luego se fue directo a la planta alta, de donde trató de arrojarse al vacío. Sus propios familiares hicieron el llamado al número de emergencias 911, donde acudieron elementos de la Preventiva Municipal y de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para atender la situación.

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Carlos Reynaldo ya se había salido de su casa y, al notar la presencia de los uniformados, se echó a correr. Más tarde, el joven regresó a casa y se encerró en su recámara, donde rompió una botella de cerveza y, con el pico, se cortó el cuello. Con una herida extensa salió a la calle a pedir ayuda y, sobre una pared del pasillo, se desvaneció y se desangró.

Policías municipales regresaron al lugar y, al lograr la localización del afectado, le cubrieron la lesión. Perdió el conocimiento y, a la llegada de paramédicos, lo llevaron en estado grave a dicho centro médico. Días posteriores se dio a conocer que el joven enfrentaba problemas de drogadicción y que aquella noche, el 29 de abril, pudo haber consumido cristal.