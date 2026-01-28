Joven ocasiona accidente vehicular y lesiona a dos, en Saltillo

Saltillo
/ 28 enero 2026
    Joven ocasiona accidente vehicular y lesiona a dos, en Saltillo
    Los heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Ocurrió en el periférico Luis Echeverría, frente a la colonia satélite norte

Un joven no tomó las debidas precauciones al salir de un centro comercial y provocó un aparatoso accidente automovilístico que dejó a dos personas heridas.

Ángel David N., quien aseguró tener 18 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de lesiones y daños culposos. Permanecerá bajo arresto por un plazo de 48 horas mientras se determina su situación legal. Como afectados aparecen Orlando Cabral y una niña de ocho años de edad, quienes fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja a una clínica particular para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la noche, cuando el joven salió a bordo de su camioneta Chevrolet Equinox del estacionamiento de una tienda ubicada sobre la lateral del periférico y la avenida Júpiter. Al intentar incorporarse al sentido oriente, le quitó el derecho de circulación a un vehículo Chevrolet Cavalier que se encontraba en movimiento.

A pesar de que el conductor afectado intentó evitar el percance, el automóvil impactó su costado lateral delantero izquierdo con el ángulo frontal derecho de la camioneta. Tras el choque, el Cavalier se descontroló, brincó el camellón central y terminó en sentido contrario a la circulación.

El monto de los daños materiales aún no ha sido cuantificado, por lo que ambos vehículos quedaron en resguardo en el corralón de grúas correspondiente.

Seguridad
Última hora Saltillo

