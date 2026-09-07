Joven sale del trabajo y se mata camino a casa, en Arteaga

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    Joven sale del trabajo y se mata camino a casa, en Arteaga
    Autoridades acudieron al lugar para acordonar el área.
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Joven de 28 años de edad que tenía pocos minutos de haber salido de su trabajo murió al chocar contra un poste de la CFE

Un joven perdió la vida cuando se dirigía a su domicilio, luego de que el vehículo que conducía se impactara de frente contra un poste ubicado en el fraccionamiento California.

El accidente ocurrió la noche de este lunes, cuando Isaí N., de 28 años de edad, conducía un Volkswagen Vento de color negro.

El joven circulaba de norte a sur por la avenida California, una vialidad que aún carece de alumbrado público. En este tramo permanecen instaladas columnas de concreto pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que el bulevar tiene pocos días de haber sido pavimentado.

De acuerdo con los primeros reportes, debido a la falta de iluminación, el conductor no habría alcanzado a visualizar una de las estructuras y terminó impactándose de frente contra la segunda columna.

Tras el accidente, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Arteaga, quienes revisaron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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A simple vista, Isaí presentó una herida abierta en la zona comprendida entre la mandíbula y la tráquea, además de las lesiones provocadas por el impacto.

Testigos señalaron que el joven trabajaba para una empresa ubicada en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y California. Al concluir su jornada laboral, abordó su vehículo y tomó la avenida California en dirección hacia el sur, donde ocurrió el accidente.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir que se realizaran las diligencias correspondientes.

Personal de Servicios Periciales llevó a cabo el procesamiento de la escena y recabó evidencias que serán integradas a la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán las diligencias correspondientes y la necropsia de ley.

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