Joven sale del trabajo y se mata camino a casa, en Arteaga

Un joven perdió la vida cuando se dirigía a su domicilio, luego de que el vehículo que conducía se impactara de frente contra un poste ubicado en el fraccionamiento California.

El accidente ocurrió la noche de este lunes, cuando Isaí N., de 28 años de edad, conducía un Volkswagen Vento de color negro.

El joven circulaba de norte a sur por la avenida California, una vialidad que aún carece de alumbrado público. En este tramo permanecen instaladas columnas de concreto pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que el bulevar tiene pocos días de haber sido pavimentado.

De acuerdo con los primeros reportes, debido a la falta de iluminación, el conductor no habría alcanzado a visualizar una de las estructuras y terminó impactándose de frente contra la segunda columna.

Tras el accidente, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Arteaga, quienes revisaron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.