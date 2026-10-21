Joven señalado por golpear a cachorro en Saltillo ofrece disculpas; convocan a protesta en Medicina

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    Joven señalado por golpear a cachorro en Saltillo ofrece disculpas; convocan a protesta en Medicina
    Víctor “N” difundió un video en el que reconoció haber golpeado a su cachorro y ofreció disculpas, mientras ciudadanos convocan a una manifestación para exigir justicia por el caso. FOTO: CORTESÍA

Víctor ‘N’ reconoció en un video haber agredido a su perro y aseguró que presentará un certificado veterinario sobre su estado de salud; una convocatoria ciudadana exige su expulsión de la UAdeC

Luego de la indignación provocada por un video en el que aparece golpeando a un cachorro en Saltillo, Víctor “N” difundió un mensaje en el que reconoció lo ocurrido y ofreció disculpas a la comunidad. Mientras tanto, circula una convocatoria para manifestarse en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El caso se dio a conocer después de que circularan imágenes de una agresión contra un cachorro de pastor alemán en la colonia República, situación que generó denuncias y solicitudes de intervención de las autoridades. En su mensaje, Víctor reconoció haber golpeado al animal durante un recorrido por la Ruta Recreativa y aseguró que su intención era disculparse con las personas que se sintieron ofendidas por lo sucedido.

Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso

“Quiero grabar este video con el único propósito de disculparme con toda aquella comunidad perteneciente a los amantes de los animales”, expresó.

El joven también afirmó ser amante de los perros y aseguró que acudirá ante las autoridades correspondientes para presentar un certificado expedido por un médico veterinario zootecnista. De acuerdo con sus declaraciones, dicho documento mostraría que el cachorro se encuentra en buen estado de salud y que no es un animal maltratado.

“Reitero que, desde el fondo de mi corazón y mi alma, me disculpo con todos aquellos a los que ofendí”, señaló al concluir su mensaje.

CONVOCAN A MANIFESTACIÓN FRENTE A MEDICINA

Paralelamente, comenzó a circular una convocatoria para realizar una manifestación el próximo viernes 23 de octubre, a las 15:00 horas, en las inmediaciones de la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, de la UAdeC. El cartel, difundido bajo el llamado de justicia para el cachorro identificado como “Teniente”, exige la expulsión inmediata de la persona señalada por la agresión, a quien identifican como integrante de esa Facultad.

La convocatoria se presenta como una iniciativa de unión estudiantil y ciudadana que busca expresar el rechazo al presunto maltrato animal y solicitar consecuencias para el señalado, en medio de la atención pública que ha generado la difusión del video. Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial de la Facultad de Medicina sobre la exigencia de expulsión planteada.

El caso ya había sido difundido por VANGUARDIA, donde se informó sobre las denuncias generadas a partir de las imágenes y la intervención de las instancias correspondientes para investigar lo ocurrido.

COMUNICADO DE DIGNIDAD ANIMAL; MASCOTA QUEDARÁ BAJO RESGUARDO DE LA FISCALÍA

Con relación con el caso de “”, ó ó ó , Dignidad Animal, A.C. informa sobre las actuaciones realizadas y la valoración médica solicitada por las autoridades.

Ayer, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo para localizar y resguardar a Teniente, así como verificar su estado de salud. Al no encontrarlo en el domicilio, emitió un requerimiento para que fuera presentado el día de hoy.

Por solicitud de la Fiscalía, nuestro médico veterinario, . í, , .., realizó la valoración clínica de “Teniente” para emitir un diagnóstico que aporte sustento médico a la carpeta de investigación.

Durante la revisión se identificaron lesiones compatibles con , así como dolor en la región lumbar, que podría corresponder a una contusión en la zona baja de la espalda. De acuerdo con la valoración inicial, las lesiones detectadas no comprometen su vida. Los hallazgos serán documentados para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se acordó que “” á í, conforme a lo establecido con las autoridades correspondientes.

En Dignidad Animal, A.C. continuaremos atentos a la evolución de su estado de salud y al desarrollo de la investigación, dando seguimiento puntual y colaborando con las autoridades en lo que corresponda.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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