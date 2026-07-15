Joven termina con su vida en su casa de Saltillo

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    Joven termina con su vida en su casa de Saltillo
    Autoridades acudieron al domicilio y acordonaron el área para la investigación correspondiente.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la colonia Gustavo Díaz Ordaz

Un hombre de 25 años de edad tomó la decisión fatal de acabar con su vida al interior de su propia casa.

No dejó recado póstumo y sus familiares desconocían el tipo de problemas que enfrentaba Ian Azael N..

Fue localizado cerca de las 19:00 horas en un domicilio de la colonia Gustavo Díaz Ordaz. La persona fue encontrada suspendida de una estructura dentro del inmueble; al realizar el hallazgo dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

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Paramédicos de Cruz Roja acudieron al domicilio y, tras realizar la valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El personal médico indicó que no se detectaron pulsos periféricos ni centrales, movimientos respiratorios o respuesta a la revisión de signos vitales.

El fallecimiento fue reportado a las autoridades competentes, que iniciaron las diligencias para el acordonamiento del lugar y la integración de la carpeta de investigación.

El cuerpo de Ian Azael fue llevado al servicio médico forense, (Semefo) para la necropsia de ley.

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