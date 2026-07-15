Joven termina con su vida en su casa de Saltillo

Un hombre de 25 años de edad tomó la decisión fatal de acabar con su vida al interior de su propia casa.

No dejó recado póstumo y sus familiares desconocían el tipo de problemas que enfrentaba Ian Azael N..

Fue localizado cerca de las 19:00 horas en un domicilio de la colonia Gustavo Díaz Ordaz. La persona fue encontrada suspendida de una estructura dentro del inmueble; al realizar el hallazgo dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911.